以色列發動突襲前夕　伊朗宣布將大幅增強生產高鈾濃縮能力

伊朗6月13日遭到以色列襲擊前，曾譴責國際原子能機構（IAEA）稱前者違反《不擴散核武器條約》義務的決議，並宣布要大幅提高鈾濃縮的濃度水平。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）12日報道，伊朗原子能組織發言人當天警告稱，政治壓力不能迫使伊朗妥協。



伊朗外交部和伊朗原子能組織則12日稍晚時候發表聯合聲明，譴責IAEA決議的通過是「出於政治目的，缺乏技術和法律基礎」。

伊朗方面在聲明中還表示，此舉暴露出美國、英國、法國、德國支持該決議的決定是雙重標準，對以色列拒不加入《不擴散核武器條約》並發展包括核武在內的大規模殺傷性武器保持沉默、對以色列威脅襲擊締約國和平核設施的做法無所作為。

這張攝於2024年6月3日的照片中，可以看到位於奧地利維也納（Vienna）的國際原子能機構（IAEA）總部及其標誌。（Reuters）

伊朗批評，相關國家的行為將徹底損害國際原子能機構信譽，進一步揭露該機構政治化本質。

伊朗原子能組織發言人重申，有些國家錯誤地認為政治壓力可以迫使伊朗放棄其正當立場，並補充說伊朗將相應地調整其行動。

發言人隨後在聲明中宣布伊朗將啟動第三個鈾濃縮設施，並對伊朗的離心機系統進行重大升級，使用第六代離心機替換第一代離心機，以此大幅提高鈾濃縮工作的產量和效率。

這張攝於2024年4月24日的設計圖片中，可以看到以色列（上）與伊朗（下）的國旗。（Reuters）

當地時間6月13日凌晨，包括核基礎設施在內的伊朗目標遭到了以色列「先發制人」的大規模打擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

