IAEA中方代表：政治外交努力是解決伊朗核問題唯一正確途徑

中國常駐聯合國國際原子能機構（IAEA）代表李松6月12日表示，政治外交努力是妥善解決伊朗核問題的唯一正確途徑。他稱，假如不是美國單方面退出伊朗核問題全面協定，若全面協議能夠得到順利有效實施，伊核問題就不會到今天這個地步。



據新華網和路透社報導，國際原子能機構理事會周四在維也納通過一項決議，認定伊朗未履行核不擴散義務。

李松在會議上發言時指，伊朗核問題持續20多年，最寶貴的歷史經驗是，政治外交努力是妥善解決伊核問題的唯一正確途徑。而最重要的歷史教訓是，一味對抗施壓、破壞國際協定只會使問題進一步複雜化。

以色列6月13日空襲伊朗多處地點後，德黑蘭有建築物冒出濃煙。（Reuters）

他說，當前伊核問題處於重要十字路口，當務之急是國際社會共同致力於促進基於相互尊重的政治外交接觸和對話，摒棄制裁施壓、武力威脅，共同推動有關各方以伊核問題全面協定為基礎達成新共識。

李松強調，伊核問題只能在充分尊重伊朗和平利用核能權利的前提下，通過政治外交努力和IAEA框架內的保障監督合作妥善解決。 中方呼籲IAEA成員國支援和推動秘書處與伊方保持溝通、相向而行、加強合作，共同反對製造衝突對抗的行徑。