以色列強襲　路透社：伊朗至少20高級指揮官喪生

以色列6月13日向伊朗多個地方發動空襲，德黑蘭之後證實有多名高級將領、官員及核子科學家喪生，據路透社引述消息人士指，伊朗至少20名高級指揮官喪生。



綜合《紐約時報》、路透社等報道，以色列這波空襲導致伊朗武裝部隊參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、武裝部隊副司令拉希德（Gholam Ali Rashid）以及伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami）、革命衛隊空軍司令哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）等人死亡。

伊朗革命衛隊總司令薩拉米是誰？

首先，出生於1960年的薩拉米是伊朗最有權勢的人物之一，他不只掌管整個革命衛隊，而且他是直接向最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）匯報。

2025年5月15日，伊朗德黑蘭，伊朗革命衛隊 (IRGC) 總司令薩拉米少將（Hossein Salami）出席紀念已故總統萊希（Ebrahim Raisi）直升機墜毀一周年的儀式上發表講話。（Reuters）

據美國的制裁記錄，薩拉米自2019年起領導革命衛隊，他在伊朗去年4月和10月對以色列領土進行直接攻擊期間，很可能也肩負重要的責任。安全分析師桑納（Beth Sanner）比喻稱，失去薩拉米就好比美國失去參謀長聯席會議主席般嚴重。

另外據美國財政部2019年對巴蓋里實施制裁的文件顯示，他自2016年以來一直擔任總參謀長。他也曾出席重要外交會議，他4月時曾在德黑蘭會見沙特國防大臣哈立德（Khalid bin Salman Al Saud）。

伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）2022年2月7日在德黑蘭出席會議（伊斯蘭共和國通訊社）

哈梅內伊得力助手、核科學家也遇殺

哈梅內伊得力助手沙姆哈尼（Ali Shamkhani）也在以色列這輪襲擊中死亡，他曾於2001年競選伊朗總統，自2013年起擔任伊朗最高國家安全官員長達十年之久，他此前也曾在革命衛隊和國防部擔任多個重要職位。

報道引述專家稱，沙姆哈尼大有野心且身兼數職，但哈梅內伊似乎認為前者過於雄心勃勃。儘管如此，他仍然是哈梅內伊的親密助手，並在與美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府核談判一事上提供建議。

這張攝於2014年12月17日的照片中，可以看到時任伊朗最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）身處最高國家安全委員會總部。（Getty）

由於這次以色列主要聚焦打擊伊朗的核計劃，因此該國的主要核科學家也難逃一劫，目前伊朗原子能組織前主席Fereydoun Abbasi以及理論物理學家、伊斯蘭阿扎德大學（Islamic Azad University）校長特黑蘭奇Mohammad Tehranchi已被證實在這波衝突中死亡。