以色列襲伊朗　特朗普稱「非常好」　警告下一波攻擊更殘酷

以色列6月13日對伊朗發動猛烈攻勢，引來伊朗反擊後，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接受美媒採訪時，形容以色列對伊朗的攻擊「非常好」（excellent），又稱美方給伊朗機會，但對方沒有把握，他指伊朗未來遭受的攻擊還會更多。特朗普同日警告下一波攻擊「更殘酷」（even more brutal）。



美國廣播公司（ABC）報道，特朗普接受該電視台電話採訪時，被問到以色列對伊朗的襲擊，他稱「我認為這非常好」（I think it's been excellent）。

2025年6月12日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令前發表講話。（Reuters）

特朗普指「我們給了他們（伊朗）機會，但他們沒有把握。他們遭受沉重打擊，非常沉重…… 未來還會有更多，更加多。（And there's more to come. A lot more.）」

他又被問到美國是否以任何方式參與這次襲擊時，特朗普回答指，不想對此發表評論。

促伊朗盡快與美國達核協議

他同日發文敦促伊朗盡快與美國就核問題達成協議，在社交網站發帖稱「我一次又一次給伊朗機會達成協議。我用最強烈的語氣告訴他們：就這麼做吧。」

特朗普在Truth Social稱，已給伊朗機會去「達成協議」，如今大限已至，他們「死定」。

特朗普：曾向伊朗發60天通牒

特朗普又在另一帖文指，「兩個月前，我向伊朗發出60天的最後通牒，要求他們達成協議。他們本來就該這麼做！今天是第61天。我告訴他們該怎麼做，但他們就是做不到。現在、或許，他們還有第2次機會！」