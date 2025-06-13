以色列襲伊朗｜特朗普被玩弄於鼓掌　沒參與的美國難以置身事外

當地時間6月13日凌晨，以色列空軍對伊朗境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的目標發動空襲。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表聲明說，以軍對伊朗的打擊會「持續多日」。

以色列2024年4月曾襲擊伊朗駐敘利亞大使館館舍，2024年7月曾在伊朗首都德黑蘭暗殺哈馬斯最高領導人哈尼亞，當時輿論的判斷普遍是以色列和伊朗兩個大國不會直接爆發衝突，不會直接攻擊本土。但是現在，以色列直接攻擊伊朗本土目標，伊朗多個省傳出爆炸聲，伊朗軍方多個高層甚至被暗殺。這是非常少見的重大變化。

此事發生後伊朗必然進行報復。以色列的最大後台美國在事發後緊急撇清說美國沒有參與以色列襲擊伊朗的計劃。但伊朗是否會放過美國在中東的軍事目標未可知。這將是襲擊事件是否擴大化的風向標。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）表示，以色列對伊朗採取單方面行動，美方並沒有參與針對伊朗的攻擊。（Reuters）

2023年10月以來，從襲擊哈馬斯管控加沙到接連攻擊胡塞武裝，以色列已經將伊朗的地區代理人收拾得元氣大傷，此番直接襲擊伊朗是剪裙邊剪到了最後的結果。

伴隨着美國從中東戰略轉移，以色列的危機感與日俱增。以色列對伊朗直接動手，是拖住美國戰略轉移步伐的手段。退一步說，極大震懾削弱對手也將為美國戰略轉移後以色列的自身安全贏得喘息空間。

更何況特朗普政府在中東問題上對以色列的支持比前任拜登政府更多。拜登政府嚴禁以色列襲擊伊朗核設施，而特朗普政府屢屢公開支持以色列。

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

特朗普第一任期，美國大使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，美國退出了與伊朗的核協議。特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）是猶太裔，天然親近以色列，整體上特朗普政府在約束以色列上並不那麼嚴厲。這是以色列動手的好時機。

特朗普當然不願意被以色列捆綁。以色列有要實現的戰略目標，而特朗普只想要贏。以巴衝突如果停火是特朗普贏，而以色列沒有實現目標不可能停火。美國希望同伊朗談判來限制伊朗核目標，而以色列直接採取了襲擊的動作。美國希望促成沙特和以色列關係正常化，但是以色列在加沙的不斷進攻使得特朗普的目標幾乎不可能實現。

今年5月特朗普第二任期首次訪問中東繞過了以色列。6月初，美國撇開以色列單獨與胡塞武裝達成停火協議，令以色列猝不及防。此次以色列直接襲擊伊朗，試圖綁定美國。

以色列6月13日向伊朗發動襲擊，回為遇襲後的伊朗首都德黑蘭。（路透社）

而美國第一時間撇清了和以色列的襲擊計劃有關。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）當地時間12日發表聲明表示，以色列對伊朗採取了單方面行動，美國沒有參與對伊朗的打擊，美國的首要任務是保護在該地區的美軍安全。

對特朗普來說以色列是一隻難以掌控的猛獸。內塔尼亞胡主導的此次襲擊事件，將特朗普玩弄於鼓掌之中。特朗普會直白對以色列表達不滿，但特朗普政府在懲罰和制止以色列上遠稱不上有魄力。

前不久歐洲多國制裁以色列官員，美國國務卿魯比奧公開呼籲歐洲國家解除制裁和美國一起支持以色列。特朗普政府對哈佛大學採取霹靂手段，公開的原因就是學校和學生的反以色列示威行動。

以色列陸軍參謀長扎米爾（Eyal Zamir，中）表示，6月13日對伊朗的軍事打擊可能不會取得「全部成功」，並警告民眾做好準備，迎接穆斯林國家有可能採取的報復行動。（Getty）

猶太財團對美國政治的滲透超乎想象，美國兩黨都無法拋棄支持以色列的中東政策。儘管美國有自己的利益要保護，但是美國政治家在個人政治利益、政黨利益和國家利益之間選擇時，只能優先選擇個人政治利益和政黨利益。如無意外，特朗普很難就此次事件懲罰以色列。

如果伊朗對美國展開大規模報復，導致美國不得不重返中東深陷中東泥潭，那也是美國咎由自取。美國沒有參與以色列的襲擊計劃，不代表美國沒有責任，更不代表美國可以置身事外。美國終將為無底線縱容以色列付出代價。