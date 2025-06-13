印度航空客機空難逾240死　女子遲到10分鐘變逃過一劫：神救了我

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，全機僅1人生還。一名女子Bhoomi Chauhan接受傳媒採訪稱，她原定乘搭該航班，因遲到10分鐘而無法趕上，最終變成逃過一劫。另有一名伯伯也因臨時更改航班而避過這次空難。



一架載有242人、飛往倫敦的印度航空客機6月12日從機場起飛幾分鐘後墜毀。圖為印度西部城市艾哈邁達巴德墜機現場。（Reuters）

印媒報道，該名女子是古吉拉特邦（Gujarat）居民，她接受傳媒訪問時稱，當時因交通擠塞遲到，「我們遲到10分鐘抵達登機口，他們不允許我登機，所以我就折返了。他們解釋說（若准許登機）會進一步令航班延誤。」

她指「當我得知飛機墜毀的消息時，我完全呆了。」她稱事故太可怕，她向自己信奉的印度教女神致謝，「感謝我的女神，保佑我平安無事。」

印度女子Bhoomi Chauhan接受傳媒採訪稱，她原定乘搭出事航班，因遲到10分鐘而無法趕上

一名60多歲伯伯Savjibhai Timbadia也向傳媒講述，他本來會登上該航班，「我兒子住在倫敦，他為我預訂這航班，我已預留座位，但最終我把出發時間推遲了4天。」

他因更改航班而避過一劫，為此感謝神，「我沒想到這個決定竟然救了我的命。事故發生後，我兒子從倫敦給我打電話，告訴我，我這輩子的善舉救了我。」