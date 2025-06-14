特朗普發布上任後首份財務披露 靠賣虛擬貨幣大賺4.5億
撰文：王海
出版：更新：
英國媒體6月13日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日提交上任後首份財務披露報告，其中涵蓋其持有資產的最新信息。據報道，特朗普透過從加密貨幣公司出售代幣（token）獲得5,735萬美元的收入（約4.5億港元）。
據路透社報道，今年1月重返白宮的特朗普在報告中披露，他從加密貨幣公司World Liberty Financial出售代幣獲利5,735萬美元（約4.5億港元）。此外，他還持有該公司157.5億個管治代幣（governance token）。
報道指，此財務披露的簽發日期為6月13日，並未說明涵蓋的具體時段。從加密貨幣清單的詳細資訊以及報告中的其他資訊顯示，該報告覆蓋的時間段只是截至2024年12月底，這並不包括特朗普家族在其上任後，從投資加密貨幣籌集所獲的大部分資金。
據報道，商人出身的特朗普，其財富源自多個領域，從加密貨幣到房地產等，其中很大一部份的帳面收入與其在特朗普媒體科技集團（DJT.O）的股份掛鉤，該集團是特朗普經常使用的社交平台Truth Social的大股東。
披露報告還顯示特朗普從多項資產獲得的收入，包括其在佛羅裡達州擁有的物業。根據文件顯示，特朗普在該州的三個以高爾夫為主的度假村——朱庇特（Jupiter）、多拉（Doral）和西棕櫚灘（West Palm Beach）——以及他在附近的海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人會所俱樂部，至少帶來2.177億美元（約17.1億港元）的收入。
披露文件中，還有一筆來自越南一個地產開發項目的500萬美元（約3925萬港元）的使用權收入。