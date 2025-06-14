特朗普發布上任後首份財務披露　靠賣虛擬貨幣大賺4.5億

英國媒體6月13日報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）同日提交上任後首份財務披露報告，其中涵蓋其持有資產的最新信息。據報道，特朗普透過從加密貨幣公司出售代幣（token）獲得5,735萬美元的收入（約4.5億港元）。



據路透社報道，今年1月重返白宮的特朗普在報告中披露，他從加密貨幣公司World Liberty Financial出售代幣獲利5,735萬美元（約4.5億港元）。此外，他還持有該公司157.5億個管治代幣（governance token）。

2025年5月22日，全球頭220位「特朗普幣」（$TRUMP）投資者將在華盛頓郊外舉行的一場私人晚宴中獲得與美國總統特朗普（Donald Trump）近距離接觸的機會，其中包括來自中國的加密貨幣富豪孫宇晨。民主黨人批評指，這場活動引發有關外國勢力介入、國家安全以及特朗普透過發行加密貨幣獲取利益造成貪腐的憂慮。（特朗普幣官網）

報道指，此財務披露的簽發日期為6月13日，並未說明涵蓋的具體時段。從加密貨幣清單的詳細資訊以及報告中的其他資訊顯示，該報告覆蓋的時間段只是截至2024年12月底，這並不包括特朗普家族在其上任後，從投資加密貨幣籌集所獲的大部分資金。

據報道，商人出身的特朗普，其財富源自多個領域，從加密貨幣到房地產等，其中很大一部份的帳面收入與其在特朗普媒體科技集團（DJT.O）的股份掛鉤，該集團是特朗普經常使用的社交平台Truth Social的大股東。

2025年6月4日，圖為特朗普在社交平台發文，指自己與普京通話，談及俄烏戰事與伊朗核協議談判。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

披露報告還顯示特朗普從多項資產獲得的收入，包括其在佛羅裡達州擁有的物業。根據文件顯示，特朗普在該州的三個以高爾夫為主的度假村——朱庇特（Jupiter）、多拉（Doral）和西棕櫚灘（West Palm Beach）——以及他在附近的海湖莊園（Mar-a-Lago）的私人會所俱樂部，至少帶來2.177億美元（約17.1億港元）的收入。

2024年7月27日，美國田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville），時任共和黨總統候選人，美國前總統特朗普（Donald Trump）在比特幣2024（Bitcoin 2024）活動上發表講話。（Reuters）

披露文件中，還有一筆來自越南一個地產開發項目的500萬美元（約3925萬港元）的使用權收入。