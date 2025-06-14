印度航空空難升至279死地面佔38人　少年樹下睡覺遭天降碎片砸亡

印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，全機241人死亡、僅1人生還。由於飛機墜落至地面建築物，造成地面人員也傷亡慘重，外媒報道總死亡人數升至279人，即地面有38人死亡。



一架載有242人、飛往倫敦的印度航空客機6月12日從機場起飛幾分鐘後墜毀。圖為印度西部城市艾哈邁達巴德墜機現場。（Reuters）

少年樹下睡覺遭碎片砸中

飛機墜落後撞中一間醫學院學生宿舍，造成多人傷亡，據印媒報道，一名15歲少年Akash Patni由於家人在宿舍附近經營茶檔，他當時在茶檔旁的樹下睡覺，他的母親則在沖茶，在墜機爆炸一刻，一塊巨大金屬碎片從天降下砸中Akash Patni，更使他身體起火，事件造成這名少年不幸身亡。

他的母親在嘗試拯救兒子期間也遭嚴重燒傷，目前住院。

印度航空空難事件造成少年Akash Patni遭碎片砸中亡，家屬神情哀傷，其兄弟掩臉痛哭（Reuters）

印媒指，一些遺體燒焦難以辨認，搜救人員正收集家屬DNA，以協助辨認遺體工作。

艾哈邁達巴德BJ醫學院宿舍指，目前辨認到8具遺體是來自當時正在宿舍的人，包括4名醫科學生、2名家屬、2名職員，另有6至7名職員失蹤。