印度航空空難升至279死地面佔38人 少年樹下睡覺遭天降碎片砸亡
撰文：成依華
出版：更新：
印度航空（Air India）一架載有242人、飛往英國倫敦的客機6月12日於印度西部艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場附近墜毀，全機241人死亡、僅1人生還。由於飛機墜落至地面建築物，造成地面人員也傷亡慘重，外媒報道總死亡人數升至279人，即地面有38人死亡。
少年樹下睡覺遭碎片砸中
飛機墜落後撞中一間醫學院學生宿舍，造成多人傷亡，據印媒報道，一名15歲少年Akash Patni由於家人在宿舍附近經營茶檔，他當時在茶檔旁的樹下睡覺，他的母親則在沖茶，在墜機爆炸一刻，一塊巨大金屬碎片從天降下砸中Akash Patni，更使他身體起火，事件造成這名少年不幸身亡。
他的母親在嘗試拯救兒子期間也遭嚴重燒傷，目前住院。
印媒指，一些遺體燒焦難以辨認，搜救人員正收集家屬DNA，以協助辨認遺體工作。
艾哈邁達巴德BJ醫學院宿舍指，目前辨認到8具遺體是來自當時正在宿舍的人，包括4名醫科學生、2名家屬、2名職員，另有6至7名職員失蹤。
印度航空客機泰國起飛後收炸彈恐嚇急降落 泰媒：廁所現恐嚇字條印度航空空難｜新CCTV影像曝墜機全經過 專家：起落架未收成謎印度航空空難｜機上242人僅1乘客生還 英王查理斯三世：極度震驚印度航空空難｜242人餘1人倖存：起飛30秒後墜毀 「屍堆」中驚醒