伊朗未料以色列突襲　美媒：官員內部短訊怒罵　質疑情報部門失誤

以色列空襲伊朗後，引發德黑蘭政府報復，中東局勢進一步升溫，據美媒引述來自伊朗的消息人士報道，伊朗未有料到以色列會在美伊新一輪談判前夕突襲，出現誤判，內部訊息顯示官員怒罵「我們的防空系統哪裏去了？」又質疑情報與國防部門存在重大失誤。



2025年6月13日，以色列空襲伊朗後，伊朗首都德黑蘭有街道滿地瓦礫（Getty）

伊朗與美國原計劃6月15日在阿曼舉行新一輪核談判，《紐約時報》引述來自伊朗方面的消息人士指，德黑蘭高層已籌劃如何應對一旦與美國談判失敗，或應對屆時以色列將發動的攻擊，但他們沒有料到以色列會在美伊談判前就施襲。

2025年6月14日流傳的影像顯示，伊朗德黑蘭梅赫拉巴德機場在遭以色列空襲後冒煙（Social Media/via REUTERS）

由於欠缺防備，伊朗軍方高級官員當晚並沒有前往安全屋，而是留在家中，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍司令哈吉扎德（Amir Ali Hajizadeh）與身邊高級軍官更是沒有理會禁止在同一地點聚集的指令，在德黑蘭軍事基地舉行緊急作戰會議，結果以色列空襲基地，哈吉扎德喪生。

報道指，內部通訊顯示一些官員憤怒地質問「我們的防空系統哪裏去了？」、「以色列怎麼能襲擊任何它想攻擊的地方，殺死我們的高級指揮官，我們卻無力阻止？」他們質疑情報與國防部門存在重大失誤，導致未能預見襲擊到來。

2025年6月13日，以色列突然空襲伊朗，圖為在伊朗首都德黑蘭的情況（Getty）

根據報道，伊朗官員後來發現有至少15個地點遇襲，以軍摧毀伊朗雷達和防空系統、破壞核工廠設施等。

在空襲後，以色列軍方稱殺死多名伊朗軍官，又指伊朗伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）核設施已經嚴重損毀，伊朗將需要數週以上時間以修復這兩設施，以方又指，這輪攻擊造成9名伊朗高級核科學家死亡。