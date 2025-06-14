以色列空襲伊朗　高層熟睡中團滅如「木馬屠城」　美媒：密謀數月

以色列6月13日凌晨突襲伊朗境內多個軍事與核能設施。



消息人士指出，這場被稱為「獅子雄起」（Rising Lion）的攻擊行動，其實早已在伊朗境內布局多時，除了戰機空襲，更動用了藏在民用車輛與建築內的炸藥、無人機與秘密突擊隊，如同現代版的「木馬屠城記」，讓伊朗核心菁英毫無防備，幾乎遭團滅。

伊朗境內布局多時，除了戰機空襲，更動用了藏在民用車輛與建築內的炸藥、無人機與秘密突擊隊（Reuters）

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根據《華盛頓郵報》報道，多名以色列與西方安全官員指出，發動突襲當晚，多架以色列戰機飛越夜空，但早在空襲前數小時，潛伏在伊朗境內的以色列情報和特勤局（又稱摩薩德，Mossad）特工已啟動攻擊行動，大批爆炸物被安置在普通車輛與公寓中，搭配武裝無人機同步出擊，鎖定伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與核計畫相關高層，

「許多人是在熟睡時被擊中。」



據悉，遭擊斃者包括伊朗軍方總參謀長巴蓋里（Mohammad Bagheri）、革命衛隊總司令薩拉米（Hossein Salami），以及伊斯蘭阿扎德大學（Islamic Azad University）校長、知名物理學家Mohammad Mehdi Tehranchi等要角。

知情官員透露，摩薩德這次動作可說是「全方位滲透」，包括走私大量精密武器進入伊朗境內、藏匿無人機基地於偏遠地區，甚至還在伊朗飛彈發射基地周邊部署干擾裝置，癱瘓其防空系統，就連伊朗用來運輸飛彈的貨車，也被遠端引爆摧毀，「每炸一台車，就等於摧毀4枚飛彈。」

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事實上，這並非摩薩德首次進行類似滲透行動。以色列去年秋季在黎巴嫩貝魯特曾透過安裝炸藥的傳呼機，重創真主黨（Hezbollah）成員。如今，對伊朗的突襲再次展現其情報滲透與反制實力，令外界震驚。

儘管伊朗官方尚未全面回應，但以色列強調，這只是「第一波」，未來仍會鎖定接班人選展開追擊。知情官員透露，已有多名中階幹部收到摩薩德的「問候」，包括匿名信件、陌生電話，甚至是透過配偶的手機傳來的警告訊息，

「我們知道你在哪裏，也能找到你。」



目前尚無法確認這場突襲是否會對伊朗核計畫造成長期影響，但一次性清除多名軍事與科學高層，無疑對伊朗政權構成極大打擊，也暴露其防衛系統的重大漏洞。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】