以色列行動據報籌備數年　摩薩德滲透伊朗立功　德黑蘭附近建基地

據《以色列時報》、美國有線電視新聞網消息，當地時間6月13日，一名以色列安全官員向媒體透露稱，以色列花了數年的時間籌備此次對伊朗的襲擊，而以色列間諜機構摩薩德（Mossad）在這一過程中起到了重大作用。



該官員稱，摩薩德特工在德黑蘭附近建立了一個發射自殺式無人機的基地。這些無人機在13日凌晨啟動，並瞄準打擊了伊朗的地對地導彈發射器。

此外，摩薩德還通過車輛將精確制導武器偷運到伊朗中部，並在車輛上部署了打擊系統。不僅如此，摩薩德也在伊朗中部防空基地附近部署了精確制導導彈。該官員透露道，這些打擊系統摧毀了伊朗的防空系統，使以色列獲得了對伊朗的制空權。

2025年6月13日，以色列突然空襲伊朗，圖為在伊朗首都德黑蘭的情況（Getty）

該官員稱，這些行動依靠的是「突破性的思維、大膽的計劃和先進技術的外科手術式操作，特種部隊和特工在伊朗的心臟地帶行動的同時，完全避開了當地情報機構的監視」。

此外，以色列國防部長卡茨（Israel Katz）的辦公室13日發布聲明稱，伊朗伊斯蘭革命衛隊空軍的大部分領導層在以色列空襲中被打死。襲擊發生時，這些高層官員正在一個地下指揮中心召開會議。

一名以色列高級安全官員向美媒霍士新聞網表示，以色列成功地欺騙了伊朗空軍的高級指揮官，使其聚集在一起以便對該地下指揮中心進行定點打擊。

「我們開展了專門的活動來進一步了解他們，然後利用一些訊息來影響他們的行為，」該官員表示，「我們知道這會促使他們見面，但更重要的是，我們知道如何讓他們留在那裏。」據該官員稱，此次襲擊比預期更為有效，以色列軍隊還摧毀了用於對付以色列的防空系統和彈道導彈。

據路透社援引消息人士消息，至少有20名伊朗高級指揮官在以軍空襲中喪生。

圖為2024年8月16日，以色列高官卡茨（Israel Katz）在耶路撒冷舉行會議前等待英國和法國外長。（Reuters）

當地時間6月13日凌晨，以軍發動空襲行動，打擊伊朗境內數十個與核計劃和其他軍事設施相關的設施目標。以軍稱，伊朗擁有足夠的濃縮鈾，可在數日內製造出數枚炸彈，因此需要針對這一「迫在眉睫的威脅」採取「先發制人」的行動。

伊朗媒體13日確認，伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令薩拉米、武裝部隊總參謀長巴蓋里、伊斯蘭革命衛隊航空航天部隊司令哈吉扎德都在此次襲擊中喪生。同樣遇襲的還有伊朗最高領袖哈梅內伊的政治顧問、伊朗國家最高安全委員會前秘書沙姆哈尼，但伊朗有媒體稱他已經身亡，也有媒體稱他「身受重傷」。

此外，伊朗方面初步統計顯示，還有6名伊朗核科學家也在空襲中身亡，包括伊朗原子能組織核安全部門高級專家德黑蘭奇和伊朗核物理學家、前原子能組織主席達瓦尼。

以色列總理內塔尼亞胡當天稱，以色列對伊朗的首次突然襲擊「非常成功」。他還表示，以軍對伊朗的打擊會「持續數天」。以軍行動目標是「打擊伊朗核設施、彈道導彈工廠和軍事能力」。

2025年4月7日，美國總統特朗普（右）在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內塔尼亞胡（左）。（Reuters）

據伊朗塔斯尼姆通訊社等13日報道，位於伊朗西北部的大不里士機場「目前正遭受以色列的猛烈襲擊」，伊朗中部的納坦茲核設施據稱也再次遭到導彈襲擊。另據法爾斯通訊社13日報道，據非官方統計，以色列當天對伊朗德黑蘭省發動的空襲已造成78人死亡、329人受傷。

當地時間13日下午，伊朗總統佩澤希齊揚發表講話，稱以色列對伊朗的殘酷行徑違背了所有國際義務，伊朗不會在這一罪行面前保持沉默，將通過合法和有力的回應，使敵人後悔自己的「愚蠢行為」。

圖為2024年9月16日，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）在德黑蘭出席記者會。（WANA (West Asia News Agency)/Majid Asgaripour via REUTERS）

據塔斯尼姆通訊社報道，在薩拉米被證實死亡後，哈梅內伊已頒佈法令，任命伊斯蘭革命衛隊高級指揮官帕克普爾為新任革命衛隊總司令，陸軍總司令穆薩維為新任武裝部隊總參謀長，革命衛隊將領沙德馬尼為新任武裝部隊司令。

卡塔爾半島電視台預計，以軍持續的襲擊在未來幾個小時會招致伊朗方面更強烈的反擊。此前，伊朗武裝部隊總參謀部和伊朗防長已經警告，伊朗已準備好進行「持續多年的長期戰鬥」，且對反擊措施「不設任何限制」。哈梅內伊則發表聲明說，等待以色列的必將是「嚴厲的懲罰」。

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