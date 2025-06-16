內塔尼亞胡：襲擊伊朗是為防止「核屠殺」　指或導致其政權更替

以色列6月13日突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）周日表示，對伊朗發動空襲是為了防止一場「核屠殺」（nuclear holocaust），並稱以色列政府掌握的情報顯示，伊朗距離研製出初始核武器只有數月時間。他還稱，以色列的襲擊可能導致伊朗政權更替。



據霍士新聞報道，內塔尼亞胡在以色列發動襲擊後表示，對伊朗伊斯法罕（Isfahan）與納坦茲（Natanz）核設施的襲擊已顯著阻礙了伊朗的核子計劃：「我們不能允許伊朗擁有核武器，因為它打算將其提供給也門胡塞武裝和其他組織。」

圖為2025年1月24日，伊朗納坦茲核設施上空的衛星圖片。（Maxar Technologies/Handout via REUTERS）

他周日又告訴霍士新聞：「我們準備盡一切努力實現我們的雙重目標，消除兩大生存威脅，核威脅和彈道導彈威脅。我們確實採取了行動。這不僅是為了拯救我們自己，也是為了保護世界免受這個煽動性政權的侵害。我們不能讓世界上最危險的政權擁有世界上最危險的武器。」

內塔尼亞胡指，以方得到並與美國分享的情報顯示，伊朗正在製定一項將鈾武器化的秘密計劃：「他們將在幾個月內、肯定不到一年的時間內，製造出一個測試裝置，甚至可能是一個初始裝置。」

2012年9月27日，以色列總理內塔尼亞胡在紐約聯合國總部第67屆聯合國大會上發表演說時，指着他在像徵伊朗核計劃的炸彈圖案上畫的一條紅線。這條紅線代表他認為國際社會應該告訴伊朗，除非幹預，否則不會允許伊朗通過核計劃。（Reuters）

他強調以色列絕對不能接受這點，稱二戰以後猶太人不能再經歷一次「大屠殺」。

被問及襲擊是否可能會導致伊朗政權更替時，內塔尼亞胡稱：「這當然可能會是結果，因為伊朗政權非常薄弱。80%的人會把這些『神學暴徒』趕出去。他們槍殺沒有遮蓋頭髮的女性，還槍殺學生。」