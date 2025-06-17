石破茂晤特朗普：雙方仍有分歧未能達成貿易協議　將繼續談判

日本媒體報道，首相石破茂與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普），在加拿大出席七國集團峰會（G7）期間舉行會談。石破茂在會後指，與特朗普就關稅議題坦誠交換意見，惟雙方依然分歧，暫未能達成全面的貿易協議，已指示相關官員與美方繼續磋商，強調會守護日本的利益，推動達成對雙方都有利的貿易協議。



據《日本時報》（Japan Times）報道，石破茂與特朗普會談約30分鐘，但並未能為貿易談判帶來重大突破。

石破茂會後向記者表示：「我們一直在探索達成協議的可能性，直到最後一刻。然而，我們之間仍存在一些看法不一致的地方，因此，我們尚未達成一項全面的貿易協議。」

2025年6月16日，加拿大亞伯塔省（Alberta）卡納納斯基斯（Kananaskis），加拿大總理卡尼（Mark Carney，右一）和他的妻子福克斯（Diana Fox Carney，左一）與日本首相石破茂（右二）及其妻子石破佳子（左二）抵達參加七國集團峰會時合影。（Reuters）

石破茂又指，會面期間與特朗普坦誠地交換意見，並補充說，雙方同意進一步推進談判，以達成一項互利互惠的協議。

石破茂強調：「我們進行了公開坦誠的討論，旨在實現兩國的國家利益。由於這是與對方的談判，我們必須堅定地維護國家利益，因此很難預測何時能達成協議。」

據報道，兩位領導人可能下週在荷蘭海牙舉行的北約峰會（Nato Summit）期間再次會面。

2025年6月16日，加拿大亞伯達省卡納納斯基斯（Kananaskis），美國總統特朗普（Donald Trump，左二）與日本首相石破茂（右三）出席七國集團峰會（G7）期間舉行會面。（X@ryosei_akazawa）

報道指，6月16日（周一）的會談經過數月的籌備，此前幾週兩國領導人頻繁通話，而日本首席關稅談判代表赤澤亮正自4月以來已六次訪問華盛頓，試圖通過談判叫停特朗普4月頒布的關稅。

報道提到，日本一直致力說服特朗普政府全面取消對日關稅，對日本汽車徵收的25%關稅，對鋼鐵和鋁徵收50%的關稅，以及現時對其他貨品徵收10%的「對等關稅」。假如日美未能達成貿易協議，該關稅將在7月初上調至24%。