美國民主黨籍官員遭ICE拘留　移民法庭外狂喊：「我要看拘捕令」

美國紐約市長候選人、民主黨籍審計長蘭德（Brad Lander）周二（6月17日）在該市移民法庭遭多名蒙面特工強行帶走，他當時多次說道：「我要看司法拘捕令」，最終仍被移民和海關執法局（ICE）拘留。據美媒報道，美國移民官員最近針對反對特朗普（Donald Trump，又譯川普）移民政策的民主黨議員，已發生一連串激烈衝突。



蘭德的妻子巴內特（Meg Barnette）在社交平台X（舊稱Twitter）上發布一段影片，稱蘭德在護送一名被告離開聯邦廣場26號（26 Federal Plaza）的移民法庭時，被蒙面特工帶走並被ICE拘留。

巴內特表示，不清楚蘭德是否已被逮捕，但相信他很快就會出來。

▼蒙面特工擄走紐約市長候選人

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影片顯示，蘭德被多名特工架走，其中有人穿印有「警察」字樣的背心。蘭德情緒激動、面紅耳赤，多次抗議：「你們有司法拘捕令嗎（judicial warrant）？你們無權逮捕一個美國公民！我沒有妨礙公務。」蘭德其後被按在墻上，疑似被綁上手銬。

美國國土安全部（DHS）在X上聲明，表示蘭德因「襲擊執法人員和妨礙聯邦官員執法」而被捕，還稱：「沒有人能凌駕法律之上。」

美國全國廣播公司（NBC）報道指出，這已不是ICE針對民主黨人的第一次衝突：一周前，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）也因反對ICE在洛杉磯掃蕩移民，被特朗普威脅逮捕；加州民主黨參議員巴蒂亞（Alex Padilla）在DHS部長諾姆（Kristi Noem）的新聞發布會上被強行帶走；上個月，新澤西州紐瓦克市（Newark）市長巴拉卡（Ras Baraka）因強闖ICE拘留中心被捕。