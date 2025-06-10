洛杉磯騷亂｜特朗普暗示逮捕加州州長　邊境沙皇：紐瑟姆沒越界

美國移民及海關執法局（ICE）在加州洛杉磯針對非法移民的執法行動引發大規模騷亂，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）周日（6月8日）支持州內移民，還對特朗普政府（Donald Trump，又譯川普）的「邊境沙皇」霍曼（Tom Homan）喊話，要求對方逮捕自己。特朗普周一表示贊成此舉，而霍曼則否認有意逮捕紐瑟姆，理由是他沒有越界，但亦強調沒有人能凌駕於法律之上。



紐瑟姆：霍曼，逮捕我！

紐瑟姆對MSNBC記者表示：「這些人需要成熟起來，他們需要停下來，我們需要反擊。很抱歉我說的如此直白，但這種誇誇其談真的讓人精疲力盡，所以，霍曼，逮捕我吧。」

第二天下午，特朗普在白宮被媒體問到，霍曼是否應該逮捕紐瑟姆時，答道：「如果我是湯姆（霍曼），我會這麼做。我覺得這很棒。」

他補充道：「聽着，我喜歡紐瑟姆，他人不錯，但能力極差。你只要看看他修的那條小鐵路就知道了，這比預算高出一百倍。」

霍曼本人則在哥倫比亞廣播公司採訪中表示，自己無意逮捕紐瑟姆：「整件事都被斷章取義了，」但他不排除這一可能性：「他們還沒有越界……如果你越界了，不管是誰，只要你對ICE官員犯下罪行，我們都會尋求起訴。」