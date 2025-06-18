王毅分別通話埃及外長與阿曼外相　批以色列違國際法侵害伊朗主權

中國外交部長王毅6月18日分別與埃及外長阿卜杜勒阿提（Badr Abdelatty）及阿曼外交大臣巴德爾通電話，他批評以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞地區和平穩定。



王毅與埃及外長阿卜杜勒阿提通話時稱，以色列無視國際法和國際規則的行徑造成中東局勢驟然緊張，中方也對事態可能走向失控深感擔憂，中方再次呼籲衝突當事方尤其是以色列以地區國家民眾的利益和福祉爲重，立即實現停火，緩解緊張局勢，為重回對話談判創造條件。

王毅稱，埃及日前牽頭和20個阿拉伯、伊斯蘭國家發表外長聯合聲明，共同呼籲停火止戰，重啟伊朗核問題談判，維護地區持久和平，這對推動局勢降溫非常及時、必要，中方對此完全支持。

2025年4月28日，中國外交部長王毅在巴西里約熱內盧，出席金磚國家外交部長會晤。（Reuters）

王毅指當前緊要關頭，國際社會特別是地區國家應進一步凝聚共識，採取更爲一致的行動，中方願同埃方一道，在聯合國等多邊平台加強溝通協調，全力勸和促談，為爭取和平作出不懈努力。

王毅又應約同阿曼外交大臣巴德爾通電話，他表示目前局勢的是非曲直一目了然，以色列的行為違反國際法和國際關係準則，侵害伊朗主權和安全，破壞地區和平穩定。

2025年3月28日，北京人民大會堂，中國外交部長王毅出席外國商界領袖會議。（Reuters）

他稱衝突還打斷來之不易的伊朗核問題間接談判進程，使阿曼為此做出的斡旋努力付之東流，「中方一貫主張和平解決所有爭端，反對使用或威脅使用武力，我們已第一時間表明了反對以色列動武的立場」。