聯儲局議息｜特朗普再批鮑威爾愚蠢 稱預料他維持不減息
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國聯儲局預料周三（6月18日）公布議息結果，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當日在白宮外批評聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）拒絕減息，他認為聯邦基金利率應至少減兩厘，指美國遇見「笨蛋」（stupid person），而「他可能不會減息（he probably won’t cut today）」，意味不點名批評鮑威爾愚蠢。
特朗普在回答傳媒問題是談到聯儲局議息，指歐洲已減息10次，但美國一次都沒有，質疑鮑威爾玩政治，並不聰明，但已令國家損失一筆財富。特朗普更反問，可能應該由他自己擔任聯儲局主席，認為會做得更好。
特朗普長久堅持減息立場，鮑威爾有感美國經濟受壓堅持不減息，特朗普因此頗為不悅，早前還威脅要炒魷鮑威爾，不過後來又放棄，他早前在總統專機上就有批評鮑威爾，指責鮑威爾愚蠢。
彭博：美國財長貝森特有望候選聯儲局主席 白宮否認特朗普再促美國聯儲局減息：應降1個百分點 借貸成本要大幅降低特朗普指快將公布下任聯儲局主席人選 或屬意前理事Kevin Warsh鮑威爾與特朗普會面 重申聯儲局貨幣決策「非政治性」