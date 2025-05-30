鮑威爾與特朗普會面 重申聯儲局貨幣決策「非政治性」
撰文：蕭通
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美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的辦公室5月29日發聲明稱，當日鮑威爾應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）邀請到白宮會面，雙方討論包括經濟增長、就業和通脹在內的經濟發展問題。
聲明中指出，鮑威爾未論及他對貨幣政策的預期，但重申政策路徑將完全取決於經濟數據，以及經濟前景。鮑威爾表示，他和 聯邦公開市場委員會（FOMC）的同事將依法制定貨幣政策，以穩定物價及實現充份就業，決稱完全基於審慎、客觀和非政治性的分析。
特朗普在首個總統任期間，提名鮑威爾出任聯儲局主席。民主黨籍的拜登（Joe Biden）於2021年就任總統後，再次提名鮑威爾出掌聯儲局。
特朗普近期多次抨擊鮑威爾，指對方遲遲不減息，並有傳他擬提前解僱鮑威爾。雖然特朗普後來表示無意解僱鮑威爾，但金融市場已受影響，外界對聯儲局遭受政治干預的憂慮升高。
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