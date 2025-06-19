特朗普撐以色列襲伊朗　名嘴譏共和黨議員：竟不知伊朗人口｜有片

美國政府近日高調支持以色列襲擊伊朗，事件似乎亦導致支持總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的陣營出現分裂。作為讓美國再次偉大（MAGA）派代表的前霍士新聞主播卡爾森（Tucker Carlson）訪問共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）時，對其居然不清楚伊朗的人口數字感到驚訝，因為對方主張推翻伊朗現有政權。克魯茲堅稱自己並不是對伊朗一無所知，兩人為美國高調介入以色列和伊朗的衝突爆發罵戰。



美國保守派名嘴卡爾森與共和黨參議員克魯茲為伊朗的人口數字爆發罵戰：

從影片可見，卡爾森與共和黨德州參議員克魯茲在訪談中提及以色列向伊朗發動襲擊。

雙方的爭論焦點在於克魯茲支持以色列襲擊伊朗。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，特朗普政府堅稱美國並未直接參與這次攻擊，但美國曾幫助以色列抵禦伊朗的反擊。

據報道，卡爾森支持「孤立主義」，不主張美國軍事介入他國紛爭，他質疑與伊朗開戰的前提，並批評克魯茲聲稱希望推翻伊朗政權，他指責克魯茲：「你對伊朗一無所知。」

這場長兩小時的訪談，其中最具爭議的對話是當卡爾森問克魯茲是否知道伊朗的人口數字，克魯茲答他不確定。卡爾森回答：「伊朗有9200萬人口。」

卡爾森大表意外：「你難道不知道你主張推翻的這個國家有多少人口嗎？」

克魯茲反唇相譏：「我才不會坐在那裏背誦他國的人口數字表呢。」

卡爾森其後再問克魯茲伊朗的人口結構。克魯茲指他們是波斯人，主要信奉什葉派穆斯林。卡爾森隨即又追問他什葉派穆斯林在伊朗的具體人口佔比，此舉讓克魯茲很不高興。

克魯茲語帶嘲諷：「好吧，我並不是像卡爾森（你）那樣的伊朗問題專家。」

報道指，這兩位特朗普的忠實盟友，亦就伊朗是否曾試圖暗殺特朗普展開爭論，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）上周就此作出指控。去年，美國聯邦檢察官宣布對一名伊朗特工提出起訴，指控他密謀暗示特朗普。