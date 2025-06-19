伊朗以色列戰爭｜外交部：已有1600餘名中國公民從伊朗安全撤離

外交部發言人郭嘉昆6月19日在例行記者會上表示，截至目前，在外交部和中國駐伊朗、以色列及周邊有關國家使領館組織協調下，已有1600餘名中國公民從伊朗安全撤離，數百名中國公民從以色列撤離。外交部及有關使領館將繼續全力以赴協助中國公民安全轉移撤離。



郭嘉昆指，以伊雙方的軍事衝突已持續一周，呈現出愈演愈烈的態勢，不但為兩國人民造成巨大傷害，而且嚴重衝擊地區和世界的和平穩定，中方對此深感擔憂。

他強調，衝突升級沒有贏家，只會造成更大的破壞，引發更大的動盪。中方強烈呼籲衝突當事方，特別是以色列，以地區國家人民利益為重，立即停火止戰，緩解當前的緊張局勢。

圖為6月19日，伊朗導彈襲擊過後，以色列南部城市貝爾謝巴的Soroka醫療中心有黑煙冒出。（Reuters）

郭嘉昆重申，軍事衝突不是解決問題之道，地區局勢升溫不符合國際社會共同利益。中方願繼續同地區國家及國際社會一道努力，為盡快恢復中東地區和平穩定發揮建設性作用。