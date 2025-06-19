瑞銀：去年美國百萬富豪新增約38萬人　平均日增超1000人

瑞士銀行（UBS）的一份報告指出，去年美國財富增長驚人，超過37萬9000人躋身百萬富豪之列，平均每天新增超過1000人。



路透社報道，瑞銀星期三（6月18日）發布的《2025年全球財富報告》發現，受美元穩定和金融市場樂觀的推動，全球個人淨資產增長了4.6%，美洲漲幅超過11%。到2024年，美國百萬富豪將佔到全球總數的約40%。

圖為2025年2月，美國紐約特朗普大廈（Trump Tower）一名門衛站在美國國旗下方。（Reuters）

在2022年出現下滑後，歐洲、中東和非洲在2023年引領全球財富反彈。

在淨資產10萬至100萬美元的個人財富方面，大中華區（報告定義為中國大陸、香港和台灣）去年領先，佔比28.2%；其次是西歐（25.4%），以及北美（20.9%）。

2025年6月19日，瑞士蘇黎世，瑞士銀行（UBS）的標誌出現在瑞銀集團一家分行外。（Reuters）

不過，全球大多數人的財富都低於這個水平。瑞銀報告樣本中，超過80%的成年人淨資產都不到10萬美元。總體而言，淨資產達到或超過100萬美元者的比率約為1.6%。

瑞銀預測，未來五年全球人均財富會進一步增長，美國將成為領頭羊，大中華區則將以較小幅度緊隨其後。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

