西班牙首相不滿特朗普提議 拒北約提高國防開支至5%GDP的要求
撰文：莊勁菲
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應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的提議，北約計劃將成員國防衛開支提高到國內生產總值（GDP）5%，但據路透社周五（6月20日）報道，西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）請求北約將該國排除在外。據報，桑切斯面臨來自國內執政聯盟盟友的壓力，不得不反對增加防衛開支的決定。
路透社星期四看到的一封信中，桑切斯寫給北約秘書長呂特（Mark Rutte），請求北約採取更靈活的方案，要麼將西班牙排除在增加預算的國家之外。
他表示西班牙無意阻礙下周北約峰會的成果，但任何增加國防開支的協議都需要32個成員國一致批准。
桑切斯在信中寫道：「承諾5%的目標不僅不合理，還會適得其反，因為這會讓西班牙進一步偏離最佳支出目標，並將阻礙歐盟持續加強自身安全和防務生態系統的持續努力。」
他也表示，該目標將損害歐盟在國防生產方面實現自力更生的努力，迫使各國政府在歐盟以外採購設備，與西班牙的「福利國家和世界願景」不相容。
據北約估計，西班牙去年國防支出佔GDP的1.28%，是北約中佔比最低的。桑切斯今年4月同意加快步伐，力爭達到北約目前設定的2%的目標。
此外，桑切斯面臨來自國內盟友的壓力。他領導的社會黨（PSOE）深陷腐敗醜聞，引起西班牙執政聯盟夥伴的不滿，甚至引發了提前大選的擔憂。
執政聯盟的次要夥伴、極左翼「Sumar競選綱領」反對任何增加撥款行為；並非聯盟成員、曾在關鍵投票中支持政府「我們可以黨」（Podemos）也反對。
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