為滿足北約新目標　德國或須增兵至6萬人

德國國防部長皮斯托留斯說，根據新的北約武器和人員目標，德國須要增兵至6萬人。



路透社報道，皮斯托留斯星期四（6月5日）在比利時布魯塞爾參加北約國防部長會議前告訴記者，德國正在加強履行作為歐洲最大經濟體的責任，根據北約的防務目標，德國武裝部隊各軍種總共須要增加約5萬至6萬名現役士兵，未來總兵力達到25萬至26萬人。

北約正在加強兵力，以應對俄羅斯日益增長的威脅。據報道，北約對成員國的新國防計劃文件長達數千頁，詳細說明盟軍應如何應對俄羅斯對聯盟的攻擊。

北約目前尚未披露具體細節，秘書長呂特表明：「我們必須投資我們的防空系統，必須投資我們的遠程導彈，必須投資我們的機動地面部隊、指揮和控制系統——所有這些目標，都必須實現。」

然而，要達到北約的新標準，德國可能面臨巨大挑戰。路透社上周報道指出，北約單對德國一國計劃的增兵指標就有七個陸軍旅，即約4萬兵員。消息人士說，預計北約盟國未來必須提供的旅總數應該介於120個至130個。

額外的徵兵計劃，也可能在德國引發關於是否應該恢復於2011年暫停的徵兵制的新一輪辯論。皮斯托留斯則指出，政府計劃引入的志願兵役制能否填補軍隊空缺，也是個問題。

根據德國國防部數據，德國軍隊尚未達到2018年設定的20萬3000人目標，目前缺少約2萬名正規軍。

皮斯托留斯補充說，雖然須要擴充兵力，但由於缺乏營房和訓練員，軍隊眼下無法吸收更多新兵。

本文獲《聯合早報》授權轉載

