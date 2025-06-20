日本自衛隊艦艇第三度穿越台海　英國亦稱巡邏艦駛過：符合國際法

日媒周四（6月19日）報道，日本海上自衛隊護衛艦「高波號」12日穿越台灣海峽，旨在遏制中國日益增長的軍事影響力，這是日本自衛隊艦艇第三次穿越台海。英國皇家海軍周四聲明表示，英國「史佩號」（HMS Spey，P234）巡邏艦也已穿越台灣海峽，並稱此次航行「符合國際法」。



據《朝日新聞》和共同社報道，多名日本官員周四透露，一架中國戰鬥機於7日、8日接近日本海上自衛隊巡邏飛機後，「高波號」護衛艦12日穿越台灣海峽，向南航行了10多個小時，最終駛向菲律賓呂宋島沿岸，並於14日與菲律賓海軍進行聯合軍事演習。據稱，中國解放軍東部戰區對該艦穿越台海的全程進行了追蹤監視。

日本海上自衛隊護衛艦高波號會在2020年2月派遣到中東地區，參與護航任務。（海上自衛隊網站圖片）

這是繼去年9月和今年2月之後，日本自衛隊艦艇第三次穿越台灣海峽。

路透社引述英國皇家海軍發言人周四發布聲明表示，「『史佩號』巡邏艦穿越台灣海峽的例行航行是長期計劃部署的一部分，完全符合國際法。」

英國皇家海軍「史佩號」（HMS Spey，P234）巡邏艦。（X@HMS_Spey）

英國國防部並未透露此次航行的具體時間。上一次英國軍艦穿越台海是在2021年，當時「里士滿號」（HMS Richmond）護衛艦正在東海部署，準備前往越南，遭到解放軍跟蹤和驅離警告。