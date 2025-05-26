遼寧艦東海演練艦載機升降　日本自衛隊戰機緊急升空應對

日本防衛省5月25日表示，中國航空母艦遼寧號當日在東海航行，並進行艦載戰鬥機和直升機起降演練。這是日本防衛省首次對外公布，中國航艦在東海進行艦載機升降活動，並指航空自衛隊派戰機緊急升空應對。



日本防衛省5月25日表示，中國航空母艦遼寧號當日在東海航行。（日本防衛省圖片）

日本防衛省統合幕僚監部表示，周日上午7時左右，海上自衛隊發現中方5艘艦艇，在沖繩縣久場島以北約200公里的海域航行，當中包括遼寧號、導彈驅逐艦齊齊哈爾號及唐山號，另有兩艘江凱II級護衛艦，當日遼寧號上有艦載戰鬥機與直升機起降。

日方表示，派出「高波號」及P-3CS巡邏機升空監視及收集情報。同時，針對艦載戰鬥機起降，航空自衛隊的戰鬥機也緊急升空應對。

圖為日本海上自衛隊護衛艦高波號。（海上自衛隊網站圖片）

日本《朝日新聞》引述自衛隊相關人士表示，「中國航空母艦過去也曾在東海起降，但這次事件發生在比以往更靠近日本的海域，因此決定公開此事」。