「兩周內決定」成特朗普口頭禪　美媒分析魔術數字背後的真實意涵

白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt ）6月19日在簡報會上宣讀特朗普聲明，稱美國與伊朗近期很大機會進行談判，無論會否舉行，預料他所指是之前未能成事的美伊核協議談判，還強調將在「未來兩週內」就美國會否介入地區衝突作出決定。紐約時報分析指，這個似曾相識的講話在華盛頓幾乎無人不知，「兩周」是特朗普最愛用的時間單位之一，被戲稱為美國總統的「魔術數字」。



紐約時報白宮記者Shawn McCreesh指出，特朗普曾在8周前被問及是否信任俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）時，他當時回答說：「我會在大約兩周內告訴你。」

不單如此，特朗普也曾就醫療政策、稅務計劃、對ISIS的戰鬥、基礎設施計畫等問題上，承諾將在「大約兩周內」為公眾解開謎團。

2025年6月19日，美國華盛頓，圖為萊維特在白宮會見傳媒。（Reuters）

紐時分析指，「兩周」是一個難以捉摸的概念，與其說是時間的量度，不如說是一個託辭。對特朗普而言，「兩周」可能意味着某事，也可能毫無意義。它僅僅意味着「稍後」，但也可能意味「永遠不會」。

有記者問萊維特：「特朗普總統此前多次提到俄羅斯時使用『大約兩周』的說法，像是『我們預期有兩周的期限』，然後他又會再給出另一個兩周的期限。這次關於伊朗決定的期限，我們如何確定他會遵守？」萊維特回答說，兩件事不能相提並論。