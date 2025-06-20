美國前國家安全顧問博爾頓：伊朗問題或成為特朗普下個TACO時刻

美國總統特朗普的前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）6月19日接受德國媒體採訪時表示，伊朗問題有可能成為特朗普（Donald Trump，又譯川普）下一個TACO時刻（「Trump Always Chickens Out」（特朗普總會退縮）的縮寫）。



博爾頓周四在訪問中表示，他相信目前特朗普仍然未想清楚要如何處理伊朗問題，他並不喜歡面對這種情況，即是他作出的決定無法在下一天逆轉，他更希望有迴旋的空間和餘地。他現時相信，我想他認為如果他威脅使用武力，這最終會導致哈梅內伊認真考慮在中止擁有核武器的問題上談判。

不過，博爾頓認為這是錯誤的，因為他們不會就中止擁有核武器作談判。他說：「我認為哈梅內伊真正在等待看到的是一個TACO時刻，特朗普總會退縮，因此他們在等待特朗普退縮。」他指，如果是他就會參與以色列的進攻，或許20年前就這麼做了。

博爾頓表示，他相信目前特朗普仍然未想清楚要如何處理伊朗問題。（Reuters）

當被問及白宮現時的取態時，博爾頓指出，特朗普在第二任期重用親信、「忠誠附庸」，破壞了美國國家安全會議 （United States National Security Council）的決策過程，因此現在的情況較其第一任期時更加混亂。而且，他的顧問也沒有做好自己的工作。這也導致情況變得像特朗普最喜歡的那樣，即將自己作為世界的中心看待。

他還提到，自己不相信特朗普會向伊朗運鑽地彈送這種能夠摧毀地下核設施的炸彈，他還質疑特朗普是否在伊朗和北約問題已經下定決心。