英國親巴勒斯坦組織潛入英空軍基地破壞飛機　全程未被發現｜有片

英國親巴勒斯坦活動人士稱，他們星期五（6月20日）闖入英格蘭中部的一個皇家空軍基地，並損壞兩架軍用飛機。



路透社報道，巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）說，活動人士進入了位於牛津郡的布萊茲諾頓基地（RAF Brize Norton），並在未被發現的情況下逃脱。

組織在X（前稱Twitter）上說：「每天都有航班從這個基地飛往塞浦路斯的阿克羅蒂里皇家空軍基地。英國飛機從塞浦路斯收集情報、為戰鬥機加油，並運送武器，用於在加沙實施種族滅絕。」

↓ 組織稱，成員使用改裝的滅火器向兩架飛機的渦輪機噴紅油，並用鐵棍破壞飛機 ↓

「英國不僅是加沙種族滅絕和中東戰爭罪行的同謀，更是其積極參與者。」

巴勒斯坦行動組織（Palestine Action）表示，成員位於牛津郡的布萊茲諾頓基地，並在未被發現情況下逃脫（影片截圖）

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或施紀賢）在X上譴責此次破壞行為是可恥的。英國國防部和警方正在調查此事。

國防部說：「我們有責任支持那些保衛我們的人。」

施紀賢的發言人表示，政府正在審查所有英國國防設施的安全措施。

巴勒斯坦行動組織說，他們還在跑道上噴漆，並在那裏留下了一面巴勒斯坦國旗。

本文獲《聯合早報》授權轉載



↓ 組織又上傳向安聯集團（Allianz）英國辦公室潑紅油的照片，不滿該企業投資以色列軍備公司 ↓