中國新西蘭領導人會晤　發表聯合成果聲明

應中華人民共和國國務院總理李強邀請，新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）17日至20日對中國進行正式訪問。20日，中國國家主席習近平在北京會見拉克森，國務院總理李強同拉克森繼去年新西蘭會晤後，時隔一年再次舉行會談，全國人民代表大會常務委員會委員長趙樂際同拉克森會見。兩國領導人就中新關係及共同關心的國際和地區問題交換意見。



根據新華社，兩國20日發表聯合成果聲明，內容包括雙方重申1972年《關於中國和新西蘭建立外交關係的聯合公報》的重要性，新方重申堅持一個中國政策，中新建立全面戰略夥伴關係11年來，雙邊關係持續拓展，雙方對此&&肯定，雙方願通過領導人、部長和各層級官方經常性對話，在雙邊框架下根據各自國家立場，包括平等公正、相互尊重、互利互惠等深化合作，管控分歧，增進理解，雙方重申在外交、經貿、農業、領事、執法、防務、太平洋事務和人權等領域開展經常交流。

雙方歡迎在食品安全、海關、農業、林業、氣候變化、貿易和經濟便利化、改善營商環境以及綠色經濟正在開展的合作。雙方歡迎首輪中新自由貿易協定服務貿易負面清單談判取得的進展。雙方重申旅游、文化、地方政府、體育、科學創新等各領域人文交流對雙邊關係的重要性，對近期舉行的中新市長論壇和即將舉行的中新二軌對話歡迎。

雙方肯定兩國教育合作取得的積極進展，包括建立機制化夥伴關係，歡迎新西蘭擔任第26屆中國國際教育年會主賓國。雙方讚賞兩國為推動赴對方國家旅游所採取的措施。新方歡迎中方對新西蘭公民實施免簽政策。中方歡迎新方近日宣布修改簽證設置，調整操作流程，便利簽證申請。中方讚賞新方取消對中國公民過境簽的要求。

雙方重申《聯合國憲章》的重要性，以及通過加強對話磋商應對國際地區問題的必要性。雙方重申以世界貿易組織為核心、以規則為基礎的多邊貿易體制的重要性。雙方共同致力於在聯合國、世貿組織、亞太經合組織、東亞峰會、《區域全面經濟夥伴關係協定》、以東盟為中心的架構等相關多邊和地區&&開展合作。新西蘭支持中國主辦2026年亞太經合組織會議，期待會議取得成功。

新西蘭重視中國申請加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（《協定》），重申《協定》對能夠滿足「奧克蘭三原則」的經濟體加入保持開放。新西蘭重視中國加入《數字經濟夥伴關係協定》工作組正在進行的討論。

拉克森對中國政府和人民的熱情友好接待表示感謝，新方邀請中方領導人在雙方方便時訪新，中方對此表示感謝。

李強和拉克森歡迎雙方在共同關心的領域加強合作取得的積極進展，簽署的合作文件包括《中國海關總署和新西蘭海關署關於國際貿易「單一窗口」合作的安排》、《中國海關總署與新西蘭初級産業部關於新西蘭鹿茸鹿角輸華檢疫和衞生要求議定書》、《中國海關總署與新西蘭初級産業部關於新西蘭輸華野生水産品檢驗檢疫和衞生要求的工作安排》、《中國海關總署與新西蘭初級産業部關於中國新鮮柚子輸往新西蘭出口計劃》、《中國國家市場監督管理總局和新西蘭初級産業部食品安全能力建設合作項目》、《中國家市場監督管理總局與新西蘭初級産業部有機産品認證合作2025－2026年行動計劃》、《中國家市場監督管理總局與新西蘭計量標準研究院計量科學合作協議》、《中國海關總署與新西蘭海關署關於提升上海與奧克蘭機場之間貿易效率的安排》、《中國政府和新西蘭政府氣候變化合作安排》、《中國中央廣播電視總台與新西蘭旅游局戰略合作安排》以及《中華人民共和國國家文物局與新西蘭文化和遺産部關於加強文化遺産領域交流與合作的安排》。