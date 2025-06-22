伊朗歐洲核協議談判　伊朗高官據報指歐方提議不切實際

伊朗與歐洲各國外交官員日前在瑞士日內瓦開展核協議談判，今次聯合談判在美國斡旋下得以召開，不過未有實質性進展，但各方會後均指之後會擇日再舉行談判，以解決伊朗核問題。路透社周六（6月21日）引述伊朗高官指，歐方在會談中就伊朗核問題所提出的建議是「不切實際（unrealistic）」，強調倘歐方秉持這種立場，不會讓伊朗與歐洲更趨向達成協議。



與會歐洲外交高層指，今次會談旨在查清伊朗是否願意就一項新的核協議進行談判，儘管在短期內讓以色列停攻伊朗的可能性不大，不過雙方均未在閉門會議結束後透露具體細節。

伊朗在以色列襲擊開始後，就宣布退出原定與美國開展的核協議談判，還強調以色列停攻伊朗是重啟談判的先決條件，德黑蘭今次會談亦重申這立場，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）還在會後強調，讓德黑蘭繼續進行鈾濃縮是底線。