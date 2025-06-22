特朗普據報願親赴土耳其與伊朗談判　惟與哈梅內伊「失聯」未成事

伊朗以色列戰爭持續，外界關注美國會否介入。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前透露還需兩週時間做決定，斡旋伊以恐陷泥潭。美國Axios新聞網就引述美國官員等消息人士指，其實特朗普早在6月16日來到加拿大參加七國集團（G7）峰會時就收到土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）願出力斡旋談判的電話，甚至願意親赴伊斯坦堡與伊朗談判解決衝突，不過此事因德黑蘭一度難與最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）聯絡上而未能成事。



報道指出，早在埃爾多安致電特朗普之前，特朗普就通過情報網路知曉伊朗有意進行談判的訊號。

而特朗普經由埃爾多安釋放給德黑蘭願意面談的消息後，伊朗總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）與外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）卻在請示哈梅內伊時，因哈梅內伊藏身地堡，僅進行有限通訊的情況下，一度難以與他取得聯絡，最終此事未獲哈梅內伊批准，談判未能成事。

據悉，特朗普為促成和談，原定派出副手萬斯（JD Vance）與中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff），甚至願意親赴土耳其與佩澤希齊揚會晤。

2025年6月13日，伊朗德黑蘭，圖為哈梅內伊在以色列襲擊伊朗後在電視上發表講話。（WANA Via Reuters）

報道指，特朗普在談判告吹後還在旗下社交平台發文，呼籲每個人都應該立即撤離德黑蘭。