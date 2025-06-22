美國空襲伊朗核設施　衛星圖顯示6彈坑　IAEA稱無法評估地下情況

以色列與伊朗戰事持續，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）證實美國加入空襲伊朗核設施後，6月22日的衛星圖像顯示伊朗福爾多地下核設施山脊上出現6個新彈坑。美方指已「徹底摧毀」該核設施，有伊朗議員則否認此說法，國際原子能機構（IAEA）稱，現時無法評估地下核設施的損壞情況。



英國廣播公司（BBC）報道，Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示在福爾多核設施一帶有6個新形成的彈坑，很可能是美國炮彈的入口點，現場還有因襲擊而散落在山腰上的大片灰塵和碎片。

Maxar Technologies公司於6月22日拍攝的高解析度影像顯示，福爾多核設施一帶出現6個新形成的彈坑（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

位於庫姆市附近的福爾多核設施，其主體位於地下80至90米深處，有多個隧道入口，空襲極難對其造成打擊，據報美軍出動巨型鑽地彈（MOP）轟炸，這是一種大型穿透武器，擁有超強穿透硬化混凝土的能力，被指能夠精準攻擊深埋且堅固的掩體，使得該武器有能力摧毀世界上防護最嚴密的地下設施。

Maxar Technologies公司分別於6月20日（左）與6月22日（右）拍攝的高解析度影像，顯示福爾多核設施一帶的情況對比（MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS）

在美軍空襲福爾多核設施後，各方對核設施損壞程度的說法均有不同，特朗普稱是「徹底摧毀」，代表庫姆市的伊朗議員Manan Raeisi則稱，此次襲擊只給地面造成損壞，並未對設施造成嚴重破壞。

圖為2025年6月19日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊前的衛星近景圖。（Reuters）

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

國際原子能機構（IAEA）稱，現時無法評估地下核設施的損壞情況，未能排除福爾多核設施遭到嚴重破壞的可能性。總幹事格羅西（Rafael Mariano Grossi）表示希望可盡早到福爾多視察。