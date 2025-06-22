伊以戰爭｜萬斯：美國基於美方情報襲伊朗核計劃　而非以色列消息

以色列和伊朗衝突持續期間，美軍當地時間6月21日夜間轟炸伊朗核設施。美國副總統萬斯（JD Vance）22日表示，他認為美軍的襲擊使伊朗的核計劃「倒退了很多年」，並稱此次行動是基於美方情報部門的評估，而非以色列的情報。他指出儘管伊朗生產的高濃縮鈾未必等於擁有核武，但特朗普感到「不安」才選擇發動攻擊。



萬斯對美國全國廣播公司（NBC News）表示，他很確信華府已經嚴重摧毀了伊朗的核武器研究。儘管他無法提供官方評估，他懷疑伊朗需要「很多年」才能研製出核彈。

圖為2025 年 6 月 22 日，伊朗聖城庫姆附近福爾多地下核設施，美國襲擊後的衛星近景圖。（Reuters）

當被問及美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）是否根據美國或以色列情報部門對伊朗核能力的評估批准襲擊行動時，萬斯說：「是我們的情報部門導致了這一決定。」

他補充道：「當然我們有跟許多盟友分享情報，像英國、以色列等。但正是我們自己的情報促使採取了此次行動。」

萬斯解釋說，美國認定伊朗生產的高濃縮鈾與其想要製造核武器的目的相一致：「儘管他們還需要幾週或幾個月才能製造出核武器還有待商榷……但他們離擁有核武器太近了，美國總統感到不安，這就是他選擇採取這一行動的原因。」

美軍6月22日對伊朗三個核設施發動空襲，美國白宮在社交平台X上釋出總統特朗普、副總統萬斯等人在戰情室內的照片。（X@WhiteHouse）

儘管美國認為與伊朗的核談判在3月份取得了一定成果，萬斯強調，到了5月中旬，伊朗似乎開始「阻撓談判」：「這才是真正的隱情……伊朗停止了真誠的談判，這才是決定發動攻擊的真正催化劑。」