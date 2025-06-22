伊以戰爭｜美國轟炸前夕　英媒：以色列暗示自行突襲伊朗核設施

美軍於伊朗時間22日凌晨轟炸伊朗三處核設施，形同美國正式加入以伊衝突的戰局。然而根據兩名消息人士透露，在此前的一次電話會議中，以色列官員向特朗普政府表示，不願等待兩週讓伊朗達成撤除核設施的協議，直言以色列可能會在特朗普所設立的期限前「自行發動行動」。



特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前表示，未來仍有機會與伊朗談判，他將在兩週內決定是否要對伊朗採取行動，怎料22日卻出動美軍攻擊伊朗核設施，引發全球關注。

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根據路透社報道，兩名不願具名的消息人士指出，以色列官員19日與美國政府進行通話，參與通話的以方代表包括總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、國防部長卡茨（Israel Katz）以及軍方總參謀長扎米爾（Eyal Zamir）。

以色列認為，位於山腰的福爾多（Fordow）核設施是伊朗的核計劃重鎮，應該把握時間拆除，而美國是唯一擁有足以摧毀該設施掩體的炸彈的國家。因此以色列曾向美國表態稱，認為特朗普提出的兩週寬限期太長，應該要採取更急迫的行動。

報導指出，副總統萬斯（JD Vance）據傳在這次美伊高層通話中，反對美國直接介入，暗示以色列會害美國捲入與伊朗的戰火。另一方面，國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）亦參與這場通話。

華府其後將B‑2轟炸機調往關島，搭載重達3萬磅的GBU‑57穿透彈，再轟炸福爾多設施。

事實上，特朗普在競選總統時曾稱，美國將遠離「愚蠢的對外戰爭」，然而如今對伊朗核設施發動攻擊，也陷入自我矛盾，重重打臉自己。外界仍在預估，美方是為了終結伊朗的核計劃，還是將就此加入以色列對伊朗的攻勢。

消息人士直言，目前以色列單獨發動軍事行動的可能性愈來愈大，以色列在伊朗大部分地區擁有空中優勢，儘管有風險，但也不是不可行，因此以色列人考量到戰爭成本與時間，可能「不會等太久」。

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目前尚不清楚以色列一旦單獨發起行動是會透過空襲、地面部隊或兩者並行的方式。但據傳以色列不會試圖「完全摧毀整個核設施」，而是着重於摧毀核設施內部核心。

另有消息指，以軍也可能動用特種部隊，直接進入福爾多，「從裏面炸毀核設施」，或透過連續投放重型彈藥破壞防禦工事。

對於以色列是否真的擁有足夠但要炸穿福爾多防禦設施的能力仍不得而知，但外界普遍認為，想要獲得更高的成功機率，就需要美國的干預。不過分析指出，即使與美國協同打擊，用上最強火力，軍事行動最多也只是「暫時設法拖延」伊朗未來製造核彈的計劃。

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