日本九州新燃岳火山時隔7年首噴發　灰柱超過500米　二級警戒發布

日本九州位於鹿兒島縣和宮崎縣交界的霧島山脈新燃岳火山周日（6月22日）下午噴發，火山灰高度超過500米，鹿兒島地方氣象台發布二級噴發警戒，敦促居民警惕火山口附近約2公里範圍內的大型火山岩。該火山上次噴發是在2018年6月。



日本放送協會（NHK）引述據鹿兒島地方氣像台報道，新燃岳於周日下午4點37分左右發生噴發，火山灰造成的濃煙向宮崎縣方向流動。

氣像台表示火山活動仍在目前的噴發警戒等級範圍內，二級警戒（火山口周邊管制）將會持續，並敦促民眾警惕火山口周圍約2公里範圍內因噴發而產生的大型火山岩，以及約1公里範圍內的火山碎屑流。並提醒居民注意下風向的火山灰和小型火山岩。

上個月，新燃岳的噴發警戒等級已從三級降至二級，但地下擴張的輕微變化仍在持續，22日火山地震也急劇增加。

下午4時30分左右，火山灰瀰漫空氣，泛著淡淡白色。當地目前暫無損失報告。