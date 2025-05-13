菲律賓坎拉翁火山噴發濃煙沖3公里高空　當局呼籲撤離｜有片

菲律賓火山地震研究所（The Philippine Institute of Volcanology and Seismology）5月13日表示，位於菲律賓中部內格羅斯島（Negros）的坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）在當地時間凌晨3時噴發，大量火山灰沖天而起，形成的灰色柱狀煙霧沖上約3公里的高空。當局發布三級預警信號，並建議以火山口半徑為六公里範圍面積內的人士撤離。



火山地震研究所指，今次噴發持續約5分鐘，大量火山灰在噴發後隨後隨風向西飄移，噴發連帶火山灰、落石、火山噴發物等拋向半空與附近數百米範圍，高溫還燒毀火山口附近植被，此外這些物質形成的碎屑與流體物質還沿山上流下，流經附近2公里範圍的土地。

當局預警短時間內發生中度火山噴發的可能性增加，並有可能造成危及生命的火山災害，呼籲市民與社區舉措預防，例如戴口罩以防吸入毒氣與灰塵。

坎拉翁火山是位於東南亞地區的24座活火山之一，在過去的一個世紀中多次噴發，最近一次噴發是在上個月。而菲律賓近年最強烈的火山爆發，則是1991年距離馬尼拉約100公里的皮納圖博火山（Mount Pinatubo）爆發，當年造成800多人死亡。