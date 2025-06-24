伊以戰爭｜王毅晤貝理雅　斥美國和以色列攻擊伊朗形成惡劣先例

中國外交部報道，中共中央政治局委員、外長王毅周一（6月23日）在北京會見英國前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布雷爾或布萊爾）時表示，以色列以未來可能的威脅為由，對伊朗發動先發制人打擊，美國軍機轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。



王毅表示，以色列和美國向世界發出以武力而非談判解決爭端的錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。

他強調和平需要實力來保衛，但實力未必能夠帶來真正的和平。所有衝突當事方應採取措施緩和局勢，重返對話談判的政治解決軌道，促進中東地區恢復和平穩定。

2025年6月23日，中共中央政治局委員、外長王毅在北京會見英國前首相貝理雅（Tony Blair，又譯布雷爾或布萊爾）時表示，以色列以未來可能的威脅為由，對伊朗發動先發制人打擊，美國軍機轟炸國際原子能機構保障監督下的伊朗核設施，向世界發出錯誤信號，形成惡劣先例，後果影響嚴重。（中國外交部）

貝理雅說，英方高度關注以伊衝突，呼籲通過對話和外交手段，回到談判軌道，盡快恢復地區和平、安全與穩定。

貝理雅表示，英中關係十分重要，雙方應加強政府各層級和社會各界對話交流，廣泛開展互利合作，推動兩國關係持續向好發展。

貝理雅還表示，當今世界面臨諸多挑戰，需要加強協調，共同應對。孤立中國註定不會成功，世界應更多瞭解中國。英中關係十分重要，雙方應加強政府各層級和社會各界對話交流，廣泛開展互利合作，推動兩國關係持續向好發展。