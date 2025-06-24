美最高法院挺特朗普政府　批准重啟驅逐非法移民至第三國行動

美國最高法院（US Supreme Court）6月23日批准總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府重啟將非法移民驅逐至第三方國家的行動。這項由保守派主導的最高法院發布的未署名命令，是對美國司法部緊急上訴的回應，該上訴要求解除下級法院對第三方國家驅逐令的暫緩執行。3名自由派大法官則強烈反對此次最高法院的重啟裁決，認為此次裁決是對法院權力的「嚴重濫用」。



路透社報道，白宮副新聞秘書傑克森（Abigail Jackson）在23日的裁決後表示：「最高法院暫緩執行左翼地區法官的禁令，重申總統將非法移民從我國驅逐出境、讓美國再次安全的權力。」

2025年1月26日，美國移民和海關執法局 (U.S. Immigration and Customs Enforcement，ICE) 特工在伊利諾伊州芝加哥進行拘捕行動，這是美國總統特朗普（Donald Trump）大規模打擊非法移民行動的一部份。（Reuters）

美國波士頓地區法院法官墨菲（Brian Murphy）今年4月曾下令暫止政府快速驅逐移民出境的權力，禁止特朗普政府將移民驅逐至第三方國家，而不給涉事移民機會表明他們害怕於遣返地遭到迫害、折磨或殺害的可能性。

但墨菲後於5月21日發現，特朗普政府違反其命令，仍試圖將一群移民遣送至政治動盪的南蘇丹。自由派大法官索托馬約爾（Sonia Sotomayor）後抨擊政府「公然藐視法院命令」

特朗普在競選期間承諾驅逐國內非法移民，自今年1月上任以來，已經採取多項措施加速驅逐移民行動。