泰國總理佩通坦通話泄密案續發酵　反貪委員會開展初步調查

泰國國家反貪委員會將對總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森的爭議通話展開初步調查。目前，泰國反對派正尋求通過司法手段迫使佩通坦下台，令她面臨執政以來最嚴峻的考驗。



據泰國《曼谷郵報》報道，反貪委員會（NACC）在收到參議院議長Mongkol Surasajja提交的請願書後，於周一（6月23日）決定立案調查。請願書指控佩通坦涉嫌「蓄意違反憲法或法律，或嚴重違反道德規範」，要求機構裁定其是否構成腐敗行為。相關報道未說明消息來源。

反貪委員會已設定10天完成初步審查，若發現有充分理由，反貪會董事會或全體專案小組將啟動正式調查程序。

同時，泰國憲法法院預計將於7月1日召開會議，審理另一項類似訴求，內容同樣聚焦於佩通坦是否因道德失范而不適任總理一職。

在風波持續發酵之際，政治活動人士琅蓋（Ruangkrai Leekitwattana）也向選舉委員會提出申訴，要求調查一段遭外泄的音頻錄音；錄音內容疑似為佩通坦在談話中對泰國軍方表達批評。

泰國政壇歷來多次出現領導人因司法裁決或軍事干預而被迫下台。今年稍早前，泰前總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）便因道德爭議遭憲法法院解除職務，而佩通坦的父親與姑姑領導的政府亦分別在2006年與2014年被軍方發動政變推翻。

佩通坦已公開否認辭職的可能，並試圖通過內閣重組穩住執政聯盟，預料新內閣陣容將於周五（27日）敲定。

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）的通話錄音外泄在泰國引發大震盪，要佩通坦辭職下台的聲音越來越大。(Reuters)

「電話門」事件曝光後，執政聯盟第二大黨的泰自豪黨宣佈退出，使執政黨在495席國會中所剩席次僅約255席，勉強維持多數地位。此前，泰自豪黨已對佩通坦在內閣人事安排不滿，並有八名部長在上周集體辭職，為改組內閣掃除障礙。

儘管短期內政局尚未完全失控，但一連串法律挑戰與或再度爆發的街頭抗議，正引發外界對泰國政治穩定性的疑慮，也可能削弱市場對泰國資產的信心。

在經濟方面，泰國正面臨疫情以來最緩慢的增長預期，家庭債務居區域最高水平，而美國對泰國出口商品擬課徵36%懲罰性關稅，也令外貿前景蒙上陰影。

本文獲《聯合早報》授權轉載

