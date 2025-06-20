與洪森對話洩露事件發酵　佩通坦下台壓力加大

泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）與柬埔寨前首相洪森（Hun Sen）的通話錄音外泄在泰國引發大震盪，要佩通坦辭職下台的聲音越來越大。



泰國首相佩通坦與柬埔寨前首相洪森的通話錄音外泄在泰國引發大震盪，要佩通坦辭職下台的聲音越來越大。執政聯盟第二大黨泰自豪黨退出聯盟後，多個成員黨召開緊急會議，如果有更多政黨退出，佩通坦政府將垮台，促使國會解散和提前舉行大選。

執政聯盟中的民主黨、泰國發展黨（Chartthaipattana）和國家黨（Prachachart）星期四（6月19日）晚宣佈繼續留在執政聯盟，這給了佩通坦一些喘息空間和談判餘地。上屆大選後，民主黨、泰國發展黨和國家黨在下議院分別贏得25席、10席和九席。

不過，擁有36席的泰國人團結建國黨未做出決定。泰國《民族報》報導，這個執政聯盟裡第三大黨的黨魁皮拉潘在緊急會議後告訴記者，他們會先與佩通坦會談，再決定是否退出聯合政府。

受訪分析員認為，泰國政局瞬息萬變，目前還難以斷言佩通坦政府命運將如何，這得取決於多個因素，包括佩通坦領導的為泰黨如何與盟黨談判、民眾情緒及泰柬邊境衝突的發展。

泰國評論員及資深媒體人巴維接受《聯合早報》訪問時說，目前幾乎不可能預測最終會是怎樣的局面，因為上述因素都可能左右最終結果，包括可能再次發生軍事政變。

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院研究員、泰國研究專案兼主任麥明輝認為，為泰黨基於政治權宜，可能與小黨派或反對派達成協議，以維持政權。「現在較能確定的是內閣須改組……形勢瞬息萬變，我們只能靜觀其變。」

面對巨大壓力的佩通坦週四緊急召集軍事將領開會，隨即在他們陪同下召開記者會，對她和洪森的對話內容，向全國人民道歉。她說：「我必須為所發生的事道歉，我真的不知道對話被錄音。」

泰國黃衫軍於6月19日舉行反政府抗議活動，有人手拿寫着「心懷高棉的泰國政府滾蛋」的標語。(Reuters)

她強調，現在不是政府與軍方內耗的時候，國家不能再浪費時間於無謂的紛爭。「從今往後，我會更謹慎發言。如果我們團結一致，就可以渡過危機。」

泰國副首相兼國防部長蓬探（Phumtham Wechayachai）也說，政府與軍方之間沒有衝突，軍方全力支持政府解決與柬埔寨的邊境衝突。他還說，任何逼迫佩通坦辭職的企圖都只會對柬方有利。

泰國軍方發聲明重申，會保護民主原則和國家主權。軍方的表態被視為試圖消除人們對軍事政變可能再起的擔憂。

佩通坦日前與洪森通電話，討論緩解泰柬邊境局勢的問題，後來社交媒體上流傳兩人的談話錄音。錄音顯示，佩通坦請求洪森協助平息兩國邊界糾紛，卻指泰軍方不聽從政府，還稱陸軍第二軍區司令本辛（Boonsin Padklang）是「瘋子」和「泰國政府的敵人」。這引起了軒然大波。

泰自豪黨週三（18日）晚以此為由，宣佈退出為泰黨領導的聯合政府。此前，由於為泰黨要拿回內政部長一職，兩黨已經鬧翻。

事態隔天繼續發酵，執政聯盟的一些成員黨和一些反對黨都發聲要佩通坦下台，認為她在錄音中的言論損害國家主權、尊嚴及軍隊。

泰自豪黨退出後，佩通坦政府在下議院500席中只剩下255席的微弱優勢（各媒體統計不一，大多計算介於253至261席之間）。聯合政府如今剩下10黨，如果再有一兩個政黨退出，政府幾乎肯定垮台。

若出現這種情況，佩通坦可解散國會，並依法在60天內舉行選舉。她也可選擇辭職，讓其他政黨嘗試組成新的執政聯盟；但是，目前沒有可能獲得多數席位的明顯替代聯盟。

最大反對黨人民黨的黨魁那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）週四在國會召開記者會時說，錄音事件已徹底摧毀大眾對佩通坦的信任。「她應該辭職，通過解散議會來展現政治責任，將權力歸還給人民……決不能讓社會憤怒演變成政變。」

泰國上議院軍事與安全事務委員會發聲明，對此事件可能引發國安風險表示高度關切。

民間也向佩通坦施壓。星期四在曼谷，數百人在政府大樓外示威，要佩通坦下台。如果佩通坦被迫辭職，她將成為父親他信（Thaksin Shinawatra）和姑姑英祿（Yingluck Shinawatra）之後，家族中第三個黯然下台的首相。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

