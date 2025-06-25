北約峰會｜特朗普質疑保衛北約盟友的承諾　晤土耳其總統埃爾多安

北約在荷蘭海牙舉辦峰會。路透社報道，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周二（6月24日）對美國保衛北約盟友的承諾表示懷疑，暗示北約共同防禦條約的基石有「眾多定義」。他周三在峰會還會晤了土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），後者稱兩國國防工業合作將有助於實現1000億美元的雙邊貿易額目標。



特朗普在前往荷蘭參加北約峰會的途中對記者發表了講話。北約峰會為期兩天，旨在向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）發出信號，表明儘管特朗普過去曾提出批評，但北約仍然團結，並決心擴大和升級防禦能力，以阻止來自莫斯科的任何攻擊。

2025年6月24日，美國總統特朗普、荷蘭國王亞歷山大（Willem-Alexander，King of Netherlands）和王后馬克西瑪（Maxima）、法國總統馬克龍、義大利總理梅洛尼、加拿大總理卡尼、烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施紀賢等北約各國元首在北約峰會期間於海牙豪斯登堡宮（Huis ten Bosch Palace）舉行的晚宴前合影。（Reuters）

但當空軍一號上的記者追問特朗普，是否仍致力於北約第五條規定的盟國之間的共同防禦時，他選擇迴避：「我致力於拯救生命。我致力於生命和安全。到時候我會給你一個確切的定義。」

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在峰會會場淡化了這些言論： 「我毫不懷疑美國完全致力於北約，完全致力於第五條。」他還稱讚特朗普在伊朗採取果斷行動。

土耳其總統府周三表示，埃爾多安在會見特朗普時表示，推動國防工業合作將有助於實現 兩國價值1000億美元的雙邊貿易額目標。他還告訴特朗普，土耳其和美國在能源和投資等各個領域擁有巨大潛力。

2025年6月24日，在荷蘭海牙豪斯登堡宮（Huis ten Bosch Palace）舉行的北約峰會期間，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）和美國總統特朗普在荷蘭亞歷山大（Willem-Alexander，King of Netherlands）和王后馬克西瑪（Maxima）舉辦的晚宴前合影。（Reuters）

預計特朗普將在峰會期間與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談。後者表示，他希望討論包括「愛國者」導彈防禦系統在內的大量武器採購，以及製裁和其他向普京施壓的方式。

俄羅斯批評北約正在走上猖獗的軍事化道路，並將俄羅斯描繪成「地獄惡魔」，以證明其大幅增加國防開支的合理性。