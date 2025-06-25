特朗普關稅限期將至　歐盟據報擬對美國報復性收稅　含波音飛機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上個月宣布，對歐盟加徵50%關稅的最後限期延長至7月9日，以進行貿易談判。綜合外媒報道，有高官警告歐盟應利用報復性關稅，以便和特朗普達成一項好的協議。歐盟官員預計特朗普在最後談判之後仍保留部分關稅，計劃屆時向美國商品徵收報復性關稅，包括波音（Boeing）的飛機。



據英媒報道，一位高級官員警告稱，若歐盟想達成一項好的協議，就必須在特朗普發起的貿易戰中發出「可信的威脅」進行報復。

兩名歐盟官員表示，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）的幕僚長塞伯特（Bjoern Seibert）上週在七國集團（G7）峰會結束後告訴歐盟各國大使，強有力回應的前景將有助於說服美國總統下調對歐盟徵收的高額關稅。

2025年6月18日，美國華盛頓白宮，美國總統特朗普（Donald Trump）在意大利祖雲達斯足球隊（Juventus）球員的陪同下，在橢圓形辦公室向媒體發表講話。（Reuters）

德國總理默茨亦暗示，他的政府將支持採取更強硬的措施。他周二表示：「如果沒有達成協議，我們準備使用各種選擇。我們能夠也將會捍衛我們的利益。」

塞伯特告訴各國大使，馮德萊恩準備升級談判，以爭取更好的協議。塞伯特請求他們支持對價值950億歐元的美國商品徵收一攬子關稅，並表示歐盟委員會還在準備針對服務業的措施，包括對美國科技公司徵稅，以及限制美國企業獲得公共採購合同。

彭博社報道，許多歐盟人士預計即使達成協議，美國的大部分關稅仍將保持不變，包括10%的基準關稅。若特朗普實施基準關稅，波音的飛機將面臨歐盟報復性關稅。

波音（Boeing）及空中巴士（Airbus）標誌（Reuters）

歐盟工業事務負責人塞茹爾內（Stephane Sejourne）表示：「若果美國堅持達成不對稱協議，我們將需要在一些關鍵領域進行報復和重新平衡。」不對稱協議包括談判結果是保留10%關稅。

他還表示，總部位於法國的空中巴士（Airbus）不能因為10%關稅，受到來自總部在美國的波音公司的「不平等競爭」。