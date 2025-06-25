彭博：習近平將缺席7月巴西金磚峰會
撰文：王海
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彭博社6月25日引述巴西官員報道，中國國家主席習近平將缺席7月上旬在巴西舉行的金磚國家領導人峰會（BRICS Summit），國務院總理李強將代為出席。
據報道，巴西政府獲中國政府通知，國家主席習近平將不會前往巴西，出席下月6至7日在里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的金磚國家領導人峰會。
據《南華早報》同日引述知情官員報道，北京方面告知巴西政府，習近平在日程安排上有衝突。國務院總理李強將率領中國代表團出席峰會；李強曾在2023年率團出席在印度舉行的G20峰會。
報道引述參與籌備工作的中方人士指，習近平缺席峰會的原因是他在過去一年內，已曾兩次會見巴西總統盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）。第一次是在去年11月，G20峰會和對巴西利亞的國事訪問期間；第二次是在今年5月，在北京舉行的中國—拉美和加勒比海國家共同體論壇 (China-CELAC Forum）期間。
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