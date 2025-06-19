習近平與普京通話　中方提四點主張　克宮：兩人譴責以色列行動

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京於6月19日下午通話，重點就中東局勢交換意見，克里姆林宮指，雙方共同譴責以色利對伊朗軍事行動，一致認為需要通過外交途徑解決對伊朗核計劃的擔憂。



據新華社消息，習近平闡述了中方的原則立場並表示，當前中東局勢很危急，再次印證世界進入新的動盪變革期。如果衝突進一步升級，不僅衝突雙方將遭受更大損失，地區國家也將深受其害。針對當前事態，中方提出四點主張。

第一，推動停火止戰是當務之急。武力不是解決國際爭端的正確方式，只會加劇仇恨和矛盾。衝突當事方尤其是以色列應當儘快停火，防止局勢輪番升級，堅決避免戰爭外溢。

第二，保障平民安全是重中之重。無論任何時候，軍事衝突中保護平民的紅線都不能突破，無差別使用武力的行為都不可接受。衝突當事方應嚴格遵守國際法，堅決避免殃及無辜平民，並為第三國公民撤離提供便利。

第三，開啟對話談判是根本出路。溝通對話是實現持久和平的正確路徑。要堅定政治解決伊朗核問題大方向不動搖，堅持通過對話談判推動伊朗核問題重回政治解決軌道。

第四，國際社會促和努力不可或缺。中東不穩，天下難安。以伊衝突導致中東緊張局勢驟然升級，也對全球安全造成嚴重衝擊，國際社會特別是對衝突當事方有特殊影響的大國要為推動局勢降溫作出努力，而不是相反。聯合國安理會應當為此發揮更大作用。

習近平強調，中方願繼續同各方加強溝通協調，凝聚合力、主持公道，為恢復中東地區和平發揮建設性作用。

兩國元首高度評價中俄政治互信和高水平戰略協作，同意保持密切高層交往，推進各領域合作，推動中俄全面戰略協作夥伴關係深入發展。

據克里姆林宮，習近平在通話中表示，俄羅斯居中調解可幫助緩和局勢。中俄兩國領導人據指將於8月底再次會晤。