敏昂萊確認　緬甸12月和2026年1月舉行大選

據緬甸國家媒體星期四（6月26日）報道，緬甸軍政府領導人敏昂萊說，緬甸計劃於12月和明年1月舉行大選。



法媒報道，《緬甸環球新光報》稱，敏昂萊星期三（25日）在首都內比都舉行的一次會議上承諾，選舉將於今年12月和明年1月舉行。

「我們正在進行必要的準備，以儘可能廣泛、全面地舉行選舉。最重要的是，選舉必須自由公正。」

目前尚不清楚軍政府是否計劃分階段舉行選舉，或者選舉時間表中是否包含競選期。

緬甸軍方在2021年發動政變，推翻民選政府，引發內戰。由於前政府成員被關押，反對派團體抵制投票，加之緬甸大片地區被反軍政府的武裝組織控制，觀察人士表示，公平的選舉是不可能的。

聯合國緬甸人權狀況特別報告員安德魯斯說，軍政府「正試圖製造一場選舉的幻象，以此來建立合法的文職政府」。

「如果你們監禁、折磨和處決反對者，如果記者報道真相是非法的，如果公開批評軍政府是非法的，那麼你們就不可能舉行選舉。」

去年，軍政府在為大選進行人口普查時承認，由於「嚴重的安全限制」，無法收集該國5100萬人口中約1900萬人的數據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

