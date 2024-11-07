李強晤敏昂萊：一如既往支持緬甸選擇符合國情發展道路

中國國務院總理李強11月6日下午在昆明會見來華出席大湄公河次區域經濟合作第八次領導人會議的緬甸領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。



根據中國外交部，李強表示，中緬是山水相連的友好鄰邦，有着深厚的胞波情誼。建交70多年來，中緬始終以誠相待、守望相助，雙邊關係經受住國際風雲變幻考驗，不斷穩定向前發展。特別是2020年中國國家主席習近平歷史性訪問緬甸，中緬關係進入構建命運共同體的新時代，煥發出新的蓬勃生機。中方始終把發展對緬關係置於中國周邊外交的重要位置，將一如既往支持緬方選擇符合國情的發展道路，願同緬方不斷鞏固增進政治互信，加深戰略合作，攜手應對挑戰，推動兩國命運共同體建設走深走實，更好造福兩國人民。

李強指出，中方支持緬方推進政治和解與轉型進程，願同緬方在高質量共建「一帶一路」框架下，穩步推進中緬經濟走廊建設。雙方要加強教育、文化、旅遊等領域合作和地方交往，打牢兩國友好的民意基礎，共同打擊網賭電詐等跨境犯罪活動，維護好兩國民眾切身利益。希望緬方切實保障中方在緬人員、機構和項目安全。中方願同緬方加強在多邊領域的團結協作，同廣大發展中國家一道努力，堅決維護好共同利益。

敏昂萊表示，緬中是親如兄弟的傳統友好鄰邦，兩國自建交以來，始終遵循和平共處五項原則精神，雙邊關係取得長足發展。2020年習近平歷史性訪緬，將兩國關係提升為緬中命運共同體。緬方堅定恪守一個中國原則，認為台灣是中國不可分割的一部分。緬方衷心感謝中方為緬甸經濟社會發展和應對自然災害提供的寶貴援助，感謝中方為緬甸和平和解和緬北和平穩定發揮的積極作用，將全力確保在緬中方人員、機構和項目安全。緬方期待以明年兩國建交75周年為契機，鞏固發展兩國胞波情誼，加深雙邊經貿、投資、農業、減貧、民生等領域務實合作，共同推動緬中命運共同體建設取得更大發展。