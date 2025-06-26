英媒：歐洲指伊朗轉移濃縮鈾　美國襲擊後核設施未完全損毀

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上周日下令襲擊伊朗三個主要核設施，聲稱完全摧毀目標。不過美媒日前引述美國國防情報局（DIA）初步調查，認為成效有限，引發外界關注。美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）與特朗普均否認報道，並批評傳媒。英媒就周四（6月26日）引述消息人士指，歐洲各國政府報告認為，伊朗408公斤的高濃縮鈾庫存總體上未受損，且被轉移，而福爾多核設施也未完全損毀。



伊朗位於庫姆（Qom）的福爾多鈾濃縮廠備受當局重視，也是美軍襲擊的目標之一。報道指出，伊朗擁有的接近武器級別儲量的408公斤的高度濃縮鈾，在美軍襲擊時，並未存儲在福爾多鈾濃縮廠，這份初步報告還指，這些濃縮鈾已被發現轉移到其他地方。

此外，報道還引述消息人士指，初步報告指出，福爾多鈾濃縮廠在襲擊中出現「大範圍的損壞，但並非完全的結構性破壞」，意味這處核設施受襲擊後未完全損毀。

美國防長赫格塞斯（左）與美國參謀長聯席會議主席凱恩（右）2025年6月26日召開記者會，重申美方攻擊伊朗核設施的行動成功（Reuters）

報道引述專家指，408公斤的高度濃縮鈾在13日以色列襲擊伊朗前，分別被存放在福爾多、伊斯法罕與納坦茲。