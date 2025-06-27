朝鮮建成大型水上旅遊區可納近2萬住客 金正恩：今年最偉大成就
撰文：聯合早報
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據朝鮮官方媒體報道，朝鮮已建成一個擁有水滑梯和游泳池的大型旅遊度假區。
法新社報道，據朝中社報道，金正恩星期二（6月24日）出席了元山葛麻海岸旅遊區的盛大落成典禮。旅遊區可容納近2萬人住宿，平壤方面聲稱這里是「世界級的文化勝地」。
官方媒體發布的照片顯示，金正恩坐在椅子上，看着一名男子在海灘上從水滑梯上飛馳而下。
據朝中社報道，元山葛麻旅遊區擁有「海水浴服務設施和各種體育和娛樂設施」，並且「具備所有條件……可以展現東海岸四季的美景」。
金正恩對此表示非常滿意，並稱旅遊區的建設將成為「今年最偉大的成就之一」，朝鮮將在最短時間內建設更多大型旅遊區。
度假區將於7月1日向國內遊客開放，未來或許還會向外國遊客開放。
分析人士說，金正恩執政初期就對發展朝鮮旅遊業表現出濃厚興趣，元山葛麻海岸旅遊區的開發是其中一個重點。
朝鮮於2023年8月重新開放了邊境。即使在疫情暴發之前，外國遊客也受到限制，每年約有5000名西方遊客到訪。
俄羅斯塔斯社星期三（25日）報道，一列來自平壤的旅客列車已抵達莫斯科，標誌着兩國首都之間停運五年的直達鐵路重新開始運營。
本文獲《聯合早報》授權轉載。