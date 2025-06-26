金正恩攜妻女出席活動　疑李雪主孭Gucci手袋金朱愛戴Cartier鑽錶

時隔一年半，朝鮮領袖金正恩的夫人李雪主再次公開亮相引發外界關注。在朝鮮國營傳媒周四（26日）發布的相片中，金正恩與李雪主、女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）同框，李雪主背着疑似古馳（Gucci）手袋，金朱愛手上的手錶則疑似是卡地亞（Cartier）鑽飾Baignoire系列腕錶。



根據朝中社，金正恩與李雪主、金朱愛一同出席24日舉行的朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式。

朝中社周四（26日）報道，朝鮮領袖金正恩與夫人李雪主、女兒金朱愛（又譯金主愛或金珠愛）一同出席24日舉行的朝鮮江原道元山葛麻海岸旅遊區竣工儀式。在朝鮮國營傳媒發布的相片中，金正恩與李雪主、女兒金朱愛同框，李雪主背着疑似古馳（Gucci）手袋。（Reuters）

韓聯社指，李雪主公開露面次數減少，意在突顯潛在接班人金朱愛的存在感，而今次李雪主再次和女兒公開露面，意在展現「家庭穩定」的面貌，並欲將這種穩定感延伸至整個社會乃至國家層面。

李雪主背着疑似古馳手袋格外引人注目。這並非首次金氏家族成員被發現使用國際知名奢侈品品牌。

▼金朱愛2023年身穿Dior外套觀看軍方發射導彈的照片

+ 1

金朱愛2023年身穿Dior外套觀看軍方發射導彈，金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會副部長金與正2023年訪問俄羅斯時曾攜迪奧（Dior）包亮相。

▼金與正手持疑似DIOR袋

+ 3

在2023年訪問俄羅斯的朝鮮代表團成員中，除了金與正，時任朝鮮外務相崔善姬也被發現手持Gucci已停產的經典手袋。

▼崔善姬手持稀有Gucci Zumi

聯合國安理會2006年10月14日一致通過關於朝鮮核試問題的第1718號決議，對譴責朝鮮核試。決定議禁止對朝輸出奢侈品。理論上她們手上的手袋、衣服，都是不能進口朝鮮的。