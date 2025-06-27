日本相隔3年再執行死刑　2017年恐怖9屍命案兇手白石隆浩伏法

日本2017年發生轟動當地的「座間市9屍命案」，兇手白石隆浩在2020年底被判處死刑，最終等待超過四年半後，他在6月27日伏法，終年34歲。



日本放送協會（NHK）及TBS等傳媒6月27日報道，日本法務大臣鈴木馨宣布當天早上在東京監獄內為白石隆浩執行死刑的消息，亦是當地自2022年7月以來，再次執行死刑。

鈴木馨在記者會上表示，白石隆浩為了滿足自己的性及金錢需求，在兩個月內奪去9條人命，對社會造成極大衝擊和不安。他指這宗案件經過徹底審理後作出死刑判決，基於這個事實，因此在極其慎重的考慮後，下令執行死刑。

白石隆浩已向日本警方承認殺死9人並肢解藏屍，這宗2017年的「座間市9屍命案」在日本轟動一時（電視新聞影片截圖）

這宗轟動案件發生於2017年8至10月，當地警方在調查一宗23歲女子失蹤案期間，赫然在神奈川縣座間市一個公寓單位內發現2個已腐壞頭顱及9具遺體，也有不少殘肢，即為「座間市9屍命案」，事後疑兇白石隆浩被捕，他的瘋狂犯案手法也因此曝光。

白石隆浩會利用Twitter找出有輕生傾向的女性，以「一起自殺」為由邀約他們到自己家中，再把他們殺害，部分人遭受性侵。9名死者為8女1男，年僅15至26歲，根據日本媒體報道，唯一的男死者當時是質問白石隆浩，希望尋找女朋友的下落，結果不幸遇害。

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法院2020年底裁定白石死刑，辯方其後提出上訴，不過白石自己決定撤回上訴，法院最終在2021年1月維持判決。報道提到，白石的辯護律師大森顯在裁決後每隔半年至一年到監獄探望對方，合共5至6次，包括在3日前的一次。大森指，在最近一次的20分鐘會面時，對方的情況沒有太大分別，並談及獄中生活。

對於白石已遭處決，大森表示事件來得太突然，因此暫時想不出有甚麼說話可以講，他需要仔細想想。

日本是世界僅餘維持死刑的發達國家之一，在判刑後仍需法務大臣簽署命令，才會執行死刑，所以很多個案由判刑至行刑需時多年。而對上一次行刑是在2022年7月，當局為2008年秋葉原連續殺傷事件的主犯加藤智大伏法。